Arrivano le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore relative alle puntate inedite che saranno trasmesse dal 26 giugno al 2 luglio 2022 su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende saranno in particolare incentrate sugli sforzi fatti da Maja e Hannes per trovare una cura per Florian, sul litigio fra Michael e Rosalie, sul bacio fra quest'ultima e Christoph, sull'inganno di Ariane e sulla sparizione del portafoglio di Alfons.

Maja vuole salvare Florian

Maja e Hannes faranno di tutto per trovare il professor Berthold, scoprendo che quest'ultimo non ha nessuna intenzione di riprendere le sue vecchie ricerche per creare un antibiotico in grado di salvare la vita a Florian.

A quel punto Hannes rinuncerà a pagare i lavori per la costruzione della nuova zona dedicata ai cavalli del Furstenhof in modo da avere il denaro necessario per comprare i risultati del professor Berthold e farli portare avanti da un nuovo gruppo di ricerca. L'iniziativa del giovane potrebbe essere buona, ma Maja inizierà a temere che la sperimentazione dell'antidoto possa richiedere troppo tempo.

In seguito il dottor Berthold si presenterà a sorpresa al Furstenhof. Lo studioso però ribadirà la sua decisione di non voler riprendere le ricerche, costringendo Maja a prendere in mano la situazione.

Rosalie litiga con Michael

Dopo aver scoperto che Michael ha pagato un suo debito, Rosalie litigherà col fidanzato per l'umiliazione subita a causa della sua iniziativa.

Intanto Christoph inviterà la giovane Engel a una degustazione dove finiranno per baciarsi. Rosalie però si tirerà subito indietro, rifiutando la proposta del Saalfeld di diventare amanti. Nonostante ciò, la ragazza non troverà il coraggio di raccontare l'accaduto a Michael.

Nel frattempo Ariane si adopererà a fare inserire il Furstenhof nella lista dei 100 migliori hotel del mondo, proponendo a Robert di diventare il loro testimonial.

Erik rimarrà molto stupito dalla scelta della compagna e le chiederà spiegazioni. A quel punto lei non potrà fare altro che ammettere di avere in mente di sposare Robert per accaparrarsi le sue quote dell'hotel.

Gerry deciderà di addestrare il maialino Chantal nel trovare oggetti di valore. Per portare avanti l'addestramento nasconderà il portafoglio di Alfons, nella speranza che il maialino lo ritrovi. Le cose si complicheranno quando il portafoglio sparirà e Alfons lo rivorrà indietro.