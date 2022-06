Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da domenica 12 a sabato 18 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Erik sarà molto in ansia per il processo e quindi piuttosto che attendere il verdetto del giudice, preferirà pianificare un fuga. L'uomo allora otterrà una somma di denaro da Ariane e si addentrerà nel bosco. Poi però quando Vogt penserà di averla fatta franca, si ritroverà di fronte a Werner.

Erik però riuscirà a sfuggire a quest'ultimo e si libererà del braccialetto elettronico. Ad un certo punto però, Erik riceverà la telefonata che Florian è in ospedale e così rinuncerà alla fuga per andare da suo fratello.

Erik vorrà fuggire via

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Florian e Ariane proveranno a fare coraggio a Erik in vista del suo processo. Poi però, dopo l’udienza in tribunale, Vogt temerà il peggio. Per questo motivo, l'uomo in attesa che il giudice emetta il verdetto, vorrà fuggire via.

Intanto, Cornelia cercherà di distrarre Rosalie, che sarà tormentata dal debito che ha contratto nei confronti di Christoph. Inoltre, la donna non avrà detto nulla a Michael di questo debito.

Poco dopo, Michael prescriverà a Florian il riposo assoluto e gli dirà che se dovesse peggiorare la situazione, dovrà subito chiamare i medici. Nel mentre, Erik incontrerà suo fratello, ma gli nasconderà che starà scappando via.

Successivamente, Shirin andrà a fare una gita al lago in compagnia di Gerry. In questa circostanza, i due ragazzi finiranno per avvicinarsi.

Florian riceverà la notizia di aver contratto un’infezione incurabile

Nel frattempo, Erik riuscirà a ottenere da Ariane la somma di denaro per resistere durante il periodo di fuga e così si addentrerà nel bosco. Poi però l'uomo, proprio quando pensava di aver portato a termine il suo piano, si ritroverà Werner in tenuta da caccia.

Subito dopo, Erik riuscirà a sfuggire a Werner e si libererà del braccialetto elettronico. Proprio in quel momento, però, l'uomo riceverà una telefonata di Max: Florian è stato trasportato in ospedale perché ha avuto un malore. Erik allora non se la sentirà di abbandonare suo fratello e rinuncerà alla fuga.

Successivamente, arriverà il verdetto del giudice: Erik non finirà in carcere, ma se la caverà con una multa. L'uomo sarà felicissimo e festeggerà con Florian. Poi però il tempo dei festeggiamenti terminerà presto, in quanto quest'ultimo riceverà la notizia di aver contratto un’infezione incurabile.

Intanto, Hannes sarà tormentato dall’idea che il guardacaccia si sia ammalato provando a salvare lui e Maja dalla grotta. Per questo motivo, il ragazzo tornerà sul luogo dell'incidente e vorrà prelevare un campione.