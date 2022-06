Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le trame dello sceneggiato bavarese, nato da un'idea di Bea Schmidt, per il mese di luglio evidenziano che Florian e Maja si lanceranno assieme col paracadute, nel frattempo Erik e Ariane troncheranno la loro relazione sentimentale. Christoph bacerà Rosalie e le rivelerà di voler iniziare una storia d'amore con lei, mentre Cornelia inizierà a ricevere lettere romantiche dall'ex e ciò farà ingelosire non poco Robert. Gerry, infine, tenterà di addestrare la maialina Chantal, nel frattempo Max penserà che il fratello non sia adatto a lavorare come studente pilota.

Florian farà una lista di desideri con le esperienze che vorrebbe vivere prima della dipartita

Gli spoiler di Sturm der Liebe per il mese di luglio anticipano che le condizioni di salute di Florian saranno precarie e il ragazzo, temendo di poter morire anzitempo, deciderà di stilare una lista di desideri con le azioni che vorrebbe compiere prima di passare a miglior vita.

Tra le esperienze figurerà un lancio col paracadute col guardaboschi che soddisferà tale desiderio affiancato da Maja.

La festa di compleanno di Erik, intanto, sarà agli sgoccioli e la giovane von Thalheim finirà per scambiarsi un bacio col guardiacaccia.

Per il dark man, però, sarà un anniversario della nascita amaro, almeno sul fronte sentimentale, in quanto vedrà naufragare la sua relazione con Ariane.

Quest'ultima, furiosa per essere stata smascherata dal suo lui, tenterà di metterlo in cattiva luce con Cornelia.

Triangolo amoroso tra Rosalie, Michael e Christoph

Le trame di Tempesta d'amore per il mese di luglio riportano che nascerà un insolito quanto intrigante triangolo amoroso tra Rosalie, Michael e Christoph. L'albergatore, difatti, si accorgerà d'un tratto di provare dei sentimenti per Engel e la bacerà.

La fidanzata del medico si tirerà subito indietro rimanendo perplessa quando il padre di Tim le rivelerà di voler iniziare una storia con lei.

L'asta del whisky farà sì che i due si rivedano in altre occasioni per motivi professionali, tanto da finire per darsi appuntamento in un bar monegasco all'ultimo grido.

Niederbühl, dopo aver scoperto il bacio tra Rosalie e Christoph, sceglierà di non tornare a casa e l'assenza del dottore dal nido domestico manderà ai pazzi la donna.

Cornelia, nel mentre, inizierà a ricevere delle lettere romantiche da parte dell'ex fidanzato. Ariane, vogliosa di mettere zizzania tra Robert e la madre di Benni, deciderà di mettere in guardia il giovane albergatore dall'ex di Holle. Il figlio di Werner, quindi, informerà la fidanzata di non voler essere tradito dando dimostrazione di non gradire affatto tali missive al miele.

Gerry, in ultimo, proverà ad addestrare la maialina Chantal a scovare oggetti di valore e, per riuscire in tale intento, prenderà in prestito la borsa di Alfons finendo, però, per non ricordarsi dove l'ha nascosta.

Richter, inoltre, sceglierà di lavorare come studente pilota ma il fratello Max penserà che quella professione non sia adatta a lui.