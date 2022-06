Continuano gli appuntamenti televisivi con la soap opera tedesca Tempesta d'amore - dal titolo originale "Sturm Der Liebe" - in onda dal lunedì al venerdì, su Rete 4, a partire dalle ore 19:35. Durante gli episodi che verranno trasmessi nella settimana che va dal 4 al 10 luglio non mancheranno diversi colpi di scena per vari personaggi.

Anticipazioni dal 4 al 10 luglio di Tempesta d'amore: Florian organizza una festa a sorpresa

Nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 4 al 10 luglio, Florian si rimbocca le maniche perché vuole organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Erik.

Sceglie una location molto suggestiva: un rifugio alpino. Nonostante Maja abbia tantissimi impegni, poiché deve preparare un importante esame per la sua scuola professionale, accetta comunque di aiutarlo nei preparativi. In questo modo, i due iniziano di nuovo a trascorrere del tempo insieme e a riavvicinarsi.

Il giorno dopo essersi sottoposto alla sua dialisi di routine, Florian si reca nella foresta per iniziare a organizzare il tutto. Purtroppo, però, contemporaneamente Maja avverte una sensazione molto strana e inquietante. Pertanto la donna si sente molto turbata ed è preoccupata che possa accadere qualcosa di veramente brutto.

Tempesta d'amore, trame fino al 10 luglio: i Sonnbichler dicono a Gerry che deve costituirsi

Successivamente Gerry confessa a Hildegard e ad Alfons di aver agito in modo inopportuno. Dal momento che non è riuscito ad avviare la campagna per l'istituzione di strisce pedonali, allora le ha dipinte lui di sana pianta.

Per proteggere Shirin, però, non fa intendere assolutamente che anche lei lo abbia aiutato per rendere più sicura la strada.

Tuttavia, nonostante le sue buone intenzioni nell'ammettere di aver commesso lui questo gesto, i Sonnbichler gli spiegano che ora deve andare a costituirsi.

Spoiler di Tempesta d'amore dal 4 al 10 luglio: Ariane fa ingelosire Lia

Poco dopo, invece, Patrick cerca di tranquillizzare Lia dicendole di non essere intenzionato assolutamente a cercare un lavoro presso il "Fürstenhof".

In questo modo, riesce quindi a risanare il suo rapporto con lei, avvicinandosi nuovamente.

Infine, quando Robert cercherà di trascorrere sempre più tempo in compagnia di Lia, la situazione precipiterà. Infatti, Ariane inizierà a intromettersi, facendo ingelosire ulteriormente la donna.