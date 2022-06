Perché Temptation Island 2022 non è ancora iniziato e perché non va in onda su Canale 5? Sono queste le domande che si stanno ponendo, ormai in piena estate, i tantissimi fan e spettatori del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Quest'anno, infatti, la trasmissione non ha ancora debuttato nel prime time della rete ammiraglia Mediaset e, a fare un po' di chiarezza, ci ha pensato il conduttore stesso che ha scelto di rompere il silenzio sui social.

La verità su Temptation Island 2022 e perché non è in onda su Canale 5

Nel dettaglio, da circa otto anni l'estate di Canale 5 è contrassegnata dalla messa in onda di Temptation Island, il celebre e fortunatissimo reality show dedicato alle coppie in crisi che decidono di mettersi alla prova per testare la validità del loro sentimento.

Quest'anno, però, ormai arrivati a fine giugno il reality show prodotto da Maria De Filippi non è ancora apparso su Canale 5.

E' ufficiale, infatti, che Temptation Island 2022 non ci sarà nella programmazione estiva Mediaset e, a confermarlo, è stato anche il conduttore Filippo Bisciglia che sui social ha scelto di rompere il silenzio.

Filippo Bisciglia fa chiarezza su Temptation Island 2022

La nuova edizione di Temptation Island non è prevista quest'anno nel prime time di Canale 5: una scelta che sarebbe dettata dai costi di produzione dello show, i quali avrebbero spinto la rete ammiraglia del Biscione e Maria De Filippi a prendersi un periodo di stop.

Tuttavia, non è detto che il reality show non possa tornare in onda nel corso delle prossime stagioni televisive, magari sempre sulla rete ammiraglia Mediaset oppure su "altri lidi" televisivi.

Di sicuro, però, quest'anno non andrà in onda, così come annunciato anche dal conduttore Filippo Bisciglia sul suo profilo Instagram.

'Mi fa tanto male non rifare Temptation', ammette Filippo Bisciglia sui social (Video)

"Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island, ma purtroppo quest'anno non sarà così", ha ammesso Bisciglia che ha svelato di aver ricevuto tantissimi messaggi da parte dei fan, i quali gli chiedono quando andrà in onda il programma.

Filippo ha così ringraziato tutti coloro che in queste settimane lo hanno contatto sui social per chiedere informazioni sulla trasmissione e per assicurarsi della messa in onda che, tuttavia, quest'anno non è prevista in televisione.

"Mi fa tanto male non rifarlo quest'anno. Mi mancheranno tutte le persone con cui ho lavorato, dalla prima all'ultima. Eravamo una famiglia", ha aggiunto ancora Filippo Bisciglia, il quale ha poi sdrammatizzato ripetendo alcune frasi "cult" del reality show.