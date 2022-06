Quest'estate si anima con una nuova soap turca, Terra Amara, in onda su Canale 5 a partire dalla fine di giugno, subito dopo l'ultima puntata della seconda stagione di Brave and Beautiful. Al momento, però, la rete televisiva non ha dato alcuna informazione precisa sul giorno del debutto della Serie TV.

Alcune informazioni su Terra Amara: trama e molto altro

Bir Zamanlar Çukurova è il nome originale della soap turca, Terra Amara, ambientata negli anni Settanta. La vicenda ruota intorno ad una giovane coppia di Istanbul, la quale è in procinto di sposarsi.

Purtroppo, le loro vite stanno per cambiare in seguito ad uno spiacevole evento improvviso. In particolare, si ritrovano a dover scappare e a nascondere le loro identità per non essere presi dalle forze dell'ordine. Il ragazzo, Yilmaz, è ricercato per aver ucciso l'uomo che ha abusato della sua amata. Per difenderla, quindi, commette un gesto estremo. Durante la loro fuga, fortunatamente giungono a Çukurova - in provincia di Adana - . Si tratta di una regione molto fertile della Turchia.

I due sono intenzionati a proteggere il loro amore ad ogni costo e, in questo distretto, si imbattono improvvisamente nella famiglia Yaman. Iniziano a lavorare nella loro fattoria, ma per mantenere segreta la loro identità, i due giovani si spacciano per fratello e sorella.

Quando Demir Yaman, il figlio del capostipite della famiglia, si innamora di Züleyha, nascono degli enormi equivoci. Non possono mancare, quindi, diversi colpi di scena in grado di mantenere i telespettatori con il fiato sospeso in attesa di scoprire come andranno a finire le vicende di questo triangolo amoroso.

Quante puntate sono previste per Terra Amara

Al momento sono state realizzate, in totale, ben quattro stagioni di Terra Amara, giungendo fino a 141 puntate. La soap viene trasmessa in Turchia dall'emittente ATV già dal 2018 ed è stata realizzata da Tims&B Productions. I produttori di Terra Amara sono Timur Savcı e Burak Sağyaşar.

Il regista, invece, è Murat Saracoğlu, mentre le sceneggiature sono state affidate a Star Tunç, Atilla Special e Ayça Grape.

La soap è arrivata anche in Spagna - con il nome Tierra Amarga - già a partire dall'estate dello scorso anno. Sin da subito ha ottenuto un discreto seguito da parte dei telespettatori. In Italia, invece, sarà possibile vedere in streaming le puntate in concomitanza con la messa in onda su Canale 5, sulla piattaforma gratuita di Mediaset Infinity.

Tra i personaggi principali vi sono: Yilmaz Akkaya (interpretato da Uğur Günes); Züleyha Altun (Hilal Altınbilek); Demir Yaman (Murat Ünalmış); e Hünkar Yaman (Vahide Perçin).