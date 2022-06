Andrea Della Cioppa ha rilasciato un'intervista a MondoTv234. Il 29enne ha ammesso che accetterebbe volentieri se Maria De Filippi dovesse proporgli di salire sul trono di U&D per trovare la donna della sua vita. Il corteggiatore non scelto da Veronica Rimondi ha elogiato il programma, criticando tutti coloro che non credono nella veridicità del dating show.

Le parole dell'ex corteggiatore

Il 29enne è riuscito ad arrivare alla fine del percorso a U&D come corteggiatore, ma purtroppo Veronica Rimondi ha preferito uscire dal programma con Matteo Farnea.

In un'intervista, Andrea Della Cioppa ha ammesso di essere pronto a salire sul trono: "Ho voglia di innamorarmi". Il diretto interessato ha rivelato che solamente gli ipocriti direbbero di no al trono dopo aver ricevuto un due di picche: "Perché non dovrei accettare? E' giusto così".

L'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha confidato di essere arrivato all'ultimo nel programma, ma che nonostante ciò, in due mesi è riuscito a sentire emozioni che non provava da molto tempo con una ragazza.

La stoccata a chi getta fango sul programma

A proposito di U&D, Della Cioppa ha spiegato che non tollera le critiche al programma di Canale 5. Il diretto interessato ha precisato che tutto ciò che avviene davanti ai riflettori, è reale.

Dal momento che Andrea trova U&D un programma valido per trovare l'anima gemella, il 29enne ha aggiunto: "Se mi dovessero proporre un trono, lo farei".

Andrea non rimpiange nulla del suo percorso

Nel corso dell'intervista Andrea Della Cioppa ha rivelato di non avere rimpianti sul percorso effettuato a U&D. Il diretto interessato crede di aver fatto il possibile per conquistare Veronica Rimondi, anche se non è riuscito ad uscire con lei dal programma.

Il 29enne ha ribadito di essersi fatto conoscere senza filtri dalla tronista di Ferrara. Andrea, se avesse la possibilità di tornare indietro, rifarebbe tutto ciò che ha fatto fino al momento della scelta. Infine, l'ex corteggiatore ha spiegato di non aver alcun problema ad accettare di non essere stato lui la scelta di Veronica: "Meglio nella vita provarci che avere il rimpianto di non averci provato".

Per chi non avesse seguito la scelta di Rimondi, Andrea al termine del discorso della tronista in cui è stato messo al corrente che non sarebbe stato scelto, ha speso parole al miele per la giovane. A tal proposito Tina Cipollari ha elogiato Della Cioppa per l'educazione e la maturità mostrata in un momento delicato.