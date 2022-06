Angela Di Iorio ha lasciato U&D nel 2019 e da quel momento non ha più messo piede nel dating show di Canale 5. In un'intervista rilasciata a Più Donna, l'ex dama è tornata ad attaccare duramente gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo la diretta interessata, entrambi l'avevano presa di mira.

Lo sfogo dell'ex dama

La permanenza di Angela Di Iorio a U&D è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. La dama quando era all'interno del dating show di Canale 5, è stata più volte attaccata da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

In un'intervista l'ex protagonista di Uomini e donne ha sparato a zero sui due opinionisti.

La diretta interessata ha rivelato di aver passato dei bellissimi momenti all'interno degli studi Elios: essere pettinata, truccata e dormire in hotel in una camera da sola, la faceva sentire una "regina". A distanza di anni dal suo addio a U&D, l'ex dama ha confidato che la gente ancora la riconosce per strada. Tuttavia, Angela Di Iorio ha spiegato che la sua favola si è trasfomata in un incubo per colpa del duo Sperti-Cipollari: "Mi hanno presa di mira".

L'ex dama è convinta che il lavoro di Gianni e Tina sia proprio quello di creare dinamiche facendo innervosire i protagonisti del parterre: "Il programma fa audience". Come un fiume in piena l'ex protagonista ha ammesso che le lacrime presto hanno preso il sopravvento sui sorrisi: "Mi massacravano".

Che cosa avrebbe dato origine ai dissapori?

Nell'intervista Angela Di Iorio ha spiegato che in principio gli attacchi di Tina Cipollari la facevano sorridere, perché non è era detti con cattiveria. Gianni Sperti invece, l'ha sempre fatta arrabbiare. Il motivo? L'ex dama si è detta sicura che sia nato tutto da una simpatia che provava nei confronti di un signore proveniente dalla Sicilia.

Dopo essere finita al centro dello studio, Sperti chiese alla dama di trasferirsi in Sicilia se era realmente interessato al cavaliere.

La diretta interessata ha precisato che si conoscevano da poco, quindi non era il caso. In quel momento Di Iori aveva in mano un bicchier e dal nervoso minaccio Gianni di tirarglielo: "Da allora mi ha preso in antipatia".

L'ex dama potrebbe tornare a U&D

Qualche anno fa, Angela Di Iorio si era scagliata contro Maria De Filippi. La diretta interessata aveva ammesso di essere rimasta delusa, perché la conduttrice non ha mai preso le sue difese in studio.

L'ex dama aveva rivelato di aver perso la stima nei confronti di Maria De Filippi: "La vedevo alla nostra portata. Invece no, è fredda, distaccata e non possiamo salutarla o toccarla". Nonostante tutto Angela Di Iorio tornerebbe a U&D, ma solo ad una condizione: "Che Maria parli con me".