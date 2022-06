Armando Incarnato è uno dei personaggi più chiacchierati di U&D. Conclusa una nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere campano ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa sugli hater. Il diretto interessato con toni piuttosto discutibili ha chiesto a tutti i detrattatori di farsene una ragione e di smetterla di criticarlo perché non cambierà mai per nessuno.

Lo sfogo del cavaliere

Da quattro anni a questa parte Armando Incarnato si trova nel parterre maschile di U&D. Nonostante il cavaliere abbia portato avanti qualche frequentazione, non è mai riuscito a trovare la donna della sua vita.

Al contrario, il cavaliere viene spesso criticato sui social dai telespettatori per il modo di fare. Secondo alcuni, Armando sarebbe troppo presuntuoso. A detta di altri sarebbe diventato un opinionista all'interno del dating show senza mai essere stato nominato dalla conduttrice del dating show.

In seguito alle numerose critiche sul suo conto, il diretto interessato ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Armando Incarnato, su Instagram, ha postato un suo scatto e nella didascalia ha sparato a zero sui suoi hater: "La bellezza è soggettiva, l'intelligenza no...Siete delle capre". Secondo il cavaliere chi passa il tempo ad insultarlo, non ha intelligenza.

La reazione dei follower

Ovviamente, le parole del cavaliere di U&D non sono passate inosservate sul web. Sotto al post di Armando Incarnato, moltissimi utenti hanno lasciato un commento. Un utente ha ironizzato sul fatto che Armando pensa di essere un uomo intelligente. Un altro senza peli sulla lingua ha dato del fallito al cavaliere campano.

Una fan ha sostenuto che Armando sia bello e intelligente.

Stando al pensiero di un utente, si può dire tutto ad Incarnato ma non che non sia un uomo intelligente. L'utente in questione ha proseguito con la sua opinione: "È uno dei pochi interessati ad ascoltare in quello studio".

Armando dispiaciuto per l'amica Ida Platano

Armando Incarnato a U&D ha frequentato varie dame, ma non è mai scoccata la scintilla dell'amore.

Secondo il giudizio di alcuni telespettatori, il cavaliere sarebbe stato realmente in sintonia solamente con Ida Platano.

Al momento non è chiaro se Armando in passato abbia provato un sentimento per la dama di origini siciliane. Tuttavia, il diretto interessato, in un'intervista, ha ammesso di essere molto dispiaciuto per l'ennesima delusione d'amore provata dalla 40enne. Armando ha punzecchiato Riccardo Guarnieri per come ha trattato la sua amica Ida. Inoltre, Incarnato ha precisato che ha subito fatto una telefonata a Platano per starle vicino.