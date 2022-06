Un ex protagonista di U&D ha espresso il suo pensiero su alcuni protagonisti del dating show. Simone Virdis sembra avere un pensiero negativo su Ida Platano, Gemma Galgani e Armando Incarnato. Secondo l’ex volto del programma di Maria De Filippi, i tre protagonisti non parteciperebbero per trovare l’amore ma per visibilità.

Il commento dell’ex protagonista

Simone Virdis ha rilasciato un’intervista a Più Donna. L’ex cavaliere di U&D si è tolto qualche sassolino dalla scarpa su alcuni degli attuali protagonisti del dating show di Canale 5: “Ida, Armando e Gemma sono più opinionisti che partecipanti del programma”.

Secondo l’ex volto, il trio non sarebbe neanche giudicabile per l’atteggiamento tenuto davanti al piccolo schermo.

Virdis è convinto che i tre volti storici vengano chiamati dalla redazione di U&D solo ed esclusivamente per creare contenuti. Inoltre, l’ex protagonista sostiene che né Ida, né Gemma né Armando siamo intenzionati a cercare l’amore.

La stoccata al programma di Maria De Filippi

Nell’intervista Simone Virdis ne ha avute per tutti. Secondo l’ex cavaliere di U&D, Ida Platano non tornerà mai con l’ex Riccardo Guarnieri: “Giocano a recitare la soap nel programma”. Gemma Galgani viene trattata come la “regina” del dating show. Armando Incarnato invece, sarebbe un attore. A detta dell’ex protagonista a tutto questo c’è una spiegazione: “Finché il programma lo accetta, loro andranno avanti”.

Il diretto interessato infatti, è convinto che determinate dinamiche vengono proposte ai telespettatori solamente per regalare ulteriore visibilità a U&D.

Simone è sicuro che se la redazione non avesse voluto assistere a certe “tarantelle” avrebbe cacciato da tempo i tre volti storici di U&D.

Quando inizia la prossima stagione del dating show?

Archiviato il dissing dell’ex cavaliere Simone Virdis, la pagina social di Pugnaloni ha fornito alcune anticipazioni sulla prossima stagione di U&D. Il programma dovrebbe riprendere il prossimo 12 o 19 settembre su Canale 5. Le registrazione quindi riprenderanno da fine agosto.

Tra i protagonisti del Trono Over, potrebbero dire addio al dating show Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro. Per quanto riguarda il Trono Classico, i telespettatori potrebbero vedere Lilli Pugliese (l’ex corteggiatrice di Luca Salatino ha ammesso di non essere pronta a salire sul trono), Andrea Della Cioppa, Federica Aversano e Alessandro Verdolini.

Ovviamente, si tratta di supposizioni per avere una conferma bisogna attendere l’ultima parola affidata a Maria De Filippi.