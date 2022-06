Ida Platano sui social ha raccontato di avere ricevuto delle minacce di morte da parte di un hater. A spezzare una lancia a favore della dama di U&D ci ha pensato uno dei cavalieri del parterre maschile, Fabio Antonucci. Il diretto interessato ha sostenuto che una persona può piacere o meno, ma augurare la morte è inaccettabile.

Che cos’è successo?

Lunedì 13 giugno, Ida Platano ha deciso di “smascherare” il suo hater. La dama di U&D ha spiegato che da un anno a questa parte, un account fake la insulta in tutti i modi possibili: insinuazioni di scarsa igiene personale e pessima forma fisica.

Nelle ultime ore, però, le offese sono diventate più pesanti: il leone da tastiera ha insinuato che la 40enne sia una donna di facili costumi, perché è solita corteggiare uomini che non sono interessati a lei. La cosa più grave sono le minacce di morte. L’hater ha chiesto a Ida di non fare video sui social mentre è alla guida, perché se muore lei non accade nulla ma se per puro caso perde la vita una persona innocente è un problema.

Un cavaliere su tutte le furie

Lo sfogo di Ida Platano non è passato inosservato sui social. Fabio Antonucci ha deciso di spezzare una lancia a favore della dama siciliana. Il cavaliere ha spiegato che il percorso di una persona può piacere o meno e ha aggiunto: “Non vi azzardate mai ad augurare la morte ad una mamma di famiglia e una persona per bene”.

A detta del cavaliere di U&D l’ignoranza è la “bestia” più brutta da trattare. Il diretto interessato ha affermato: “Siamo tutti con te”.

Infine, Fabio ha sostenuto che Ida è stata fin troppo buona con il suo hater perché lui l’avrebbe insultato. Ovviamente, anche altri volti del dating show di Maria De Filippi hanno espresso il proprio sostegno a Ida.

Riccardo Guarnieri invece, ha preferito non commentare.

La reazione della dama

Dopo essere stata minacciata dal suo hater, Platano ha deciso di diffondere il nome e il cognome dell’account che da un anno a questa parte la sua insultando. La diretta interessata si è domandata cosa mangino certe persone a colazione, visto che di prima mattina hanno in corpo così tanto veleno.

Con tono piccato ha precisato che se smettesse di vivere probabilmente soffrirebbe suo figlio Samuele e tutte le persone che le vogliono bene.

In realtà, non è la prima volta che la dama si toglie qualche sassolino dalla scarpa sui leoni da tastiera. Lo scorso anno, Platano era stata protagonista di uno sfogo simile ma non aveva mai reso pubblici i messaggi ricevuti in chat. Stavolta però l’offesa è stata talmente grave che, la diretta interessata ha deciso di non passarci sopra.