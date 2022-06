Ida Platano è stata protagonista di uno sfogo sui social. La dama di U&D ha spiegato di ricevere da un paio di mesi diversi insulti. Questa volta, però, il ''leone da tastiera ha augurato alla dama di morire''. A tal proposito Ida ha sostenuto che le critiche possono sussistere, ma non deve mancare il rispetto.

L’accaduto

Lo scorso anno, la 39enne di origini siciliane era già stata protagonista sui social con uno sfogo simile. Questa volta la storia si è ripetuta. A quanto pare c’è un hater che da un anno a questa parte sta prendendo di mira la dama di U&D con insulti piuttosto gravi.

La diretta interessata ha deciso di condividere tra le stories, su Instagram, il messaggio ricevuto che l’ha mandata su tutte le furie: “Guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare”. In un altro messaggio, l'hater ha insinuato che Ida fosse brutta fisicamente. Poi, Platano è stata paragonata ad una donna di facili costumi che tenta l’approccio anche con uomini non interessati a lei.

La reazione della dama

Ida Platano ha deciso di non restare in silenzio di fronte all’ennesimo insulto ricevuto. La diretta interessata, nel corso di uno sfogo, ha fatto nome e cognome del suo hater anche se si tratta di un account fake: “Io non so chi ci sia dietro questo account, se un uomo o una donna”.

Poi, la diretta interessata si è domandata cosa mangiasse la mattina a colazione per avere così tanto ''veleno in corpo''. Successivamente la 39enne ha assunto un tono più serio e ha sbottato: “Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza”.

Ida e Riccardo: com’è la situazione oggi?

La 39enne siciliana non è sicuramente simpatica a tutti i telespettatori di U&D, ma le minacce di morte non posso essere di certo giustificate.

A Ida Platano spesso viene criticato il fatto di ''correre dietro ad un uomo'' anche se in tutti i modi le ha fatto capire di non essere più innamorato di lei. Dopo l’ennesimo riavvicinamento con il suo ex Riccardo Guarnieri, la protagonista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di voltare pagina una volta per tutte.

La diretta interessata, sui social, ha ammesso di aver sbagliato a non essersi amata abbastanza: “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono solo e soltanto io”. Riccardo Guarnieri invece, ha precisato di non voler più avere a che fare con Ida Platano.