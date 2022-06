Cosa ci fa Ida a Roma visto che le registrazioni di U&D sono finite da tre settimane? I curiosi se lo stanno domandando da ore, ovvero da quando la parrucchiera ha cominciato a condividere su Instagram video e foto della sua trasferta nella capitale. Platano si è mostrata sempre da sola oppure ha inquadrato i bei paesaggi della città, ma alcuni fan sono certi che si sia spostata per ragioni di cuore. Tra i più romantici, c'è chi ipotizza un incontro a metà strada tra la dama e Riccardo Guarnieri dopo la turbolenta rottura davanti alle telecamere di Canale 5.

Il gesto della protagonista di U&D

Nonostante abbia molto lavoro, lo scorso 10 giugno Ida è volata a Roma per motivi che ha preferito tenere per sé. Nelle storie che ha pubblicato su Instagram venerdì, Platano si è sempre fatta vedere da sola oppure ha inquadrato i panorami che si trovava di fronte.

La scelta della dama di U&D di non mostrare con chi era, ha alimentato le chiacchiere su un suo possibile incontro con qualcuno, magari un uomo che ha nascosto all'obiettivo volutamente.

I fan più romantici, inoltre, sono arrivati ad ipotizzare un faccia a faccia a metà strada tra la protagonista del Trono Over e il suo ex fidanzato più famoso, quello al quale ha cercato di riavvicinarsi poco prima che le registrazioni del programma si interrompessero per le vacanze.

Qualcuno, dunque, sostiene che Ida potrebbe aver rivisto Riccardo nella città dove settimanalmente si recavano entrambi per partecipare alle riprese del dating-show, lei partendo da Brescia e lui da Taranto.

Il gelo dopo lo stop alle riprese di U&D

Il fatto che Ida non abbia mai svelato il motivo della sua improvvisa trasferta nella capitale, sta alimentando le chiacchiere e le teorie sulla sua vita amorosa.

Alcuni fan di U&D, infatti, in queste ore stanno ipotizzando che Platano potrebbe aver visto qualcuno che ha preferito non mostrare sui social network, o un uomo col quale si sta frequentando o l'ex fidanzato con cui ha chiuso circa tre settimane fa.

L'indiscrezione sul possibile incontro tra Ida e Riccardo, però, cozza un po' con le ultime dichiarazioni che il pugliese ha rilasciato dopo la fine del programma.

Interpellato su un'eventuale riavvicinamento a Platano durante l'estate, Guarnieri ha chiarito: "Assolutamente no, lei mi ha anche bloccato su Whatsapp e su tutti i social. E poi quando stiamo insieme, mi descrive come un uomo cattivo".

Insomma, il cavaliere del Trono Over non sembrava affatto intenzionato ad un imminente chiarimento con la parrucchiera, cosa che invece lei non ha mai escluso a priori nonostante si siano lasciati malissimo.

Curiosità sul cast di U&D di settembre

Il motivo del viaggio a Roma di Ida, potrà svelarlo soltanto lei se vorrà. I fan possono limitarsi a fare delle ipotesi e a fantasticare su possibili quanto improbabili ritorni di fiamma lontano dalle telecamere di U&D.

A proposito del dating-show condotto da Maria De Filippi, si sa che è in pausa per almeno tre mesi e che tornerà regolarmente in onda attorno alla metà di settembre.

Le puntata dell'edizione 2022/2023, però, dovrebbero essere registrate già a partire dalla fine di agosto, quindi tra poco più di due mesi potrebbero cominciare a circolare le anticipazioni sul cast che la redazione metterà su per la nuova stagione.

La curiosità dei telespettatori è sia per i ragazzi che cercheranno l'amore sul trono (dovrebbero essere almeno tre o quattro i nuovi tronisti), che per il parterre che comporrà il Trono Over.

La trasmissione dovrebbe ripartire da Ida Platano, mentre sarebbero in forse altri storici protagonisti come Gemma Galgani e Biagio Di Maro.