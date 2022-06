Luca e Soraia già in crisi dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne? Sono queste le voci che circolano in rete e sui social a poche ore dalla messa in onda della fatidica puntata dedicata alla scelta finale del tronista romano.

Dopo essere arrivato al rush finale con Lilli e Soraia, Luca ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con la seconda e insieme hanno intrapreso la loro favola d'amore.

Ma, le indiscrezioni di queste ore, rivelavano che tra i due ci fosse già aria di crisi: voci che dopo la messa in onda della scelta in tv, sono state smentite dai due diretti interessati sui social.

Voci di crisi tra Luca e Soraia dopo la scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la messa in onda della scelta finale di Luca in tv, aveva destato dei sospetti il fatto che i due ragazzi non fossero insieme a seguire il fatidico momento su Canale 5.

In questi giorni, infatti, Luca ha trascorso del tempo in compagnia del suo amico Matteo Ranieri, che ha raggiunto in Liguria per trascorrere con lui un periodo di vacanza.

Luca e Soraia, quindi, sono stati distanti nei primi giorni post scelta avvenuta in trasmissione e subito si sono rincorse voci legate a una possibile crisi in corso.

Si vociferava, infatti, che tra i due non fosse scattata la scintilla e che Luca Salatino non avrebbe gradito il rapporto di amicizia tra Soraia e Federica Aversano, l'ex pretendente di Matteo Ranieri che non ha mai speso delle belle parole nei confronti dell'ex tronista.

Dopo la scelta a U&D, la coppia Luca-Soraia rompe il silenzio sui social

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? In un primo momento, i due diretti interessati hanno preferito restare in silenzio e non si sono espressi in merito a queste voci di crisi che circolavano sul loro conto.

In questo modo, quindi, hanno evitato di dare peso ulteriormente alla macchina del gossip, fino a quando in serata non hanno scelto di intervenire.

Soraia ha postato un video social in cui annunciava il "finto addio" con Luca: a un certo punto arriva proprio l'ex tronista di Uomini e donne che inizia a baciarla e insieme confermano che tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

Il video di Luca e Soraia insieme dopo le voci di crisi

"Finalmente insieme", dice Soraia in questo breve filmato social svelando ai fan che Luca l'ha raggiunta a Milano per passare del tempo insieme.

Insomma, tutto sta procedendo nel migliore dei modi tra i due protagonisti di Uomini e donne che hanno conquistato l'affetto del pubblico di Canale 5.

La scelta di Luca in tv, infatti, ha registrato il miglior ascolto di questa edizione del programma con una media che ha superato i tre milioni di spettatori e il 30% di share in daytime.