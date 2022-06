Tra Matteo e Valeria, la coppia nata a Uomini e donne quest'anno, è già finita? È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan della coppia, dopo aver assistito alla nascita del loro amore durante l'ultima stagione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Da un po' di giorni, infatti, i due si ignorano completamente sui social e come se non bastasse Matteo ha scelto di prendersi un periodo tutto per se stesso, andando in vacanza con la sua famiglia e tenendo così lontana la sua fidanzata, che sui social non ha proferito più parola sull'ex tronista di Uomini e donne, che le aveva fatto perdere la testa.

Matteo e Valeria sempre più distanti dopo la scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, subito dopo la fatidica scelta avvenuta a Uomini e donne, Matteo e Valeria avevano preso in mano le redini della loro relazione, pronti a viversi lontani dai riflettori della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Per un po' di tempo i due hanno tenuto banco anche sui social, con foto e storie quasi quotidiane, con tanto di dediche d'amore con le quali confermavano il fatto che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi.

A un certo punto, però, su Matteo e Valeria è calato il silenzio e i due hanno cominciato a ignorarsi su Instagram.

Le dediche d'amore sono sparite, così come non sono stati pubblicati ulteriori scatti di questa loro favola d'amore.

Un segnale che non è passato inosservato agli occhi dei numerosi fan, complice anche la partenza di Matteo Ranieri.

Matteo Ranieri in vacanza senza Valeria: i due si ignorano sui social

L'ex tronista di Uomini e donne aveva annunciato sui social di essere in procinto di partire con la sua famiglia per un viaggio in Irlanda, dove avrebbero preso parte anche al matrimonio di una familiare.

Al suo fianco, però, non c'è Valeria e anche in questo caso l'ex tronista non ha fornito ulteriori spiegazioni su tale assenza.

Nel frattempo le vite dei due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne sono andate avanti, ma non sono mancati i retroscena su un possibile addio tra i due.

Il retroscena di Deianira su Matteo e Valeria

A rincarare la dose è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che dal suo profilo Instagram ha dato per certa la rottura tra i due protagonisti dell'ultima edizione del dating show Mediaset.

"Si mormora che il post con il quale annunceranno l'addio sia già pronto" ha fatto sapere Deianira, svelando quindi che avrebbero già preparato un messaggio per annunciare ai fan la fine della loro relazione nata sotto l'occhio vigile di Maria De Filippi.

Sarà vero questo retroscena su Matteo e Valeria? La risposta nel corso delle prossime giornate.