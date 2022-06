In queste settimane sul web si parla di una possibile crisi in corso tra due protagonisti dell'ultima stagione di U&D. Matteo Ranieri e Valeria Cardone, però, non confermano e non smentiscono le chiacchiere, per questo alcuni fan li stanno accusando di portare avanti una farsa pur di restare al centro dell'attenzione mediatica. L'ex corteggiatrice, in particolare, è presa di mira con commenti negativi, che la spronano a dire la verità sul suo rapporto di coppia.

Aggiornamento sui protagonisti di U&D

Matteo e Valeria sono al centro del Gossip da tempo, ovvero da quando qualche fan si è accorto che la loro storia d'amore non starebbe procedendo secondo le aspettative.

Anche per questo motivo, infatti, da settimane si parla di una presunta crisi in corso tra i protagonisti dell'edizione 2021/2022 di Uomini&Donne, chiacchiere che nessuno dei diretti interessati ha ancora smentito.

Chi si è affezionato al tronista e alla corteggiatrice, però ha deciso di esporsi sui social network per chiedere che sia fatta chiarezza, magari che venga spiegato come mai i loro incontri siano ridotti al minimo e perché quasi si ignorano sul web.

Deianira Marzano, da sempre scettica su questa coppia, ha deciso di condividere su Instagram il parere di una utente molto delusa, una delle tante che da giorni sta protestando affinché emerga la verità su questa relazione.

Il messaggio condiviso dagli spettatori di U&D

"Mi auguro che questo silenzio non sia dovuto a una scelta strategica", inizia così lo sfogo che l'influencer napoletana ha condiviso sul proprio profilo Instagram di recente.

La fan che ha scritto queste parole, ovviamente si riferisce ai mancati chiarimenti di Matteo e Valeria sulle voci che stanno circolando in questo periodo, a partire da quelle che li vorrebbero già vicini alla rottura.

L'autrice del messaggio in questione, però, ha preferito rivolgersi alla corteggiatrice di U&D consigliandole di esporsi e raccontare tutta la verità prima che altri spettatori del programma accusino anche lei di essere volontariamente coinvolta in una situazione poco chiara.

"La gente si sente presa in giro e voi state facendo una figuraccia.

Abbi più personalità, fatti valere e il pubblico ti apprezzerà", si legge ancora sul web.

La coppia che si è formata negli studi del dating-show, dunque, è al centro dell'attenzione anche per il silenzio che ha sposato da qualche settimana, ovvero da quando non si discute d'altro che del gelo che è calato tra loro improvvisamente.

Il ritorno del volto di U&D sui social

"Non fate storie false, non siamo mica scemi", termina così il messaggio che sta circolando e che potrebbe aver spinto Valeria a riapparire sui social network dopo quasi una settimana d'assenza.

La ragazza, infatti, la sera del 24 giugno ha pubblicato una Instagram Stories con la quale ha informato fan e curiosi del pasto che stava per consumare mentre lavorava al computer.

Nessun chiarimento, dunque, sul rapporto con Matteo, che si trova ancora all'estero con la famiglia per un viaggio annuale, al quale la giovane Cardone non sta partecipando.

Ranieri, infatti, non ha preso parte alla festa di compleanno della fidanzata la scorsa settimana e anche questo ha alimentato le chiacchiere sul loro legame sempre più precario.

Non sono passati neanche tre mesi da quando Matteo ha scelto Valeria davanti alle telecamere di U&D e in tanti ipotizzano che a breve sarà annunciata la rottura, un po' come era accaduto un paio d'anni fa con Sophie Codegoni. Anche in quel caso, la storia nata in tv non durò moltissimo e gli incontri tra i due si contavano sulle dita di una mano.