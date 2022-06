Angela Artosin è tornata sui social, ieri venerdì 10 giugno, per informare i suoi follower circa il suo stato di salute, ma ha colto l'occasione anche per informare chi la segue che la sua vita privata ha subito un nuovo scossone. L'ex tronista di Uomini e donne, dal punto di vista della salute, può tirare adesso un sospiro di sollievo: dopo varie operazioni, i risultati degli ultimi esami diagnostici hanno evidenziato che è 'pulita'. Il brutto male che l'aveva colpita non c'è più, eppure non può tirare un sospiro di sollievo: infatti, con il marito è tutto finito e adesso Angela dovrà affrontare questa nuova situazione con due bambini piccoli.

Angela aggiorna i fan sulla sua salute

'Ieri, dopo mesi di attesa con varie operazioni, è arrivato il responso medico e sono di nuovo “pulita”. Ottima notizia', ha confessato Angela sul suo profilo Instagram, aggiornando i fan che la seguono con affetto fin dalla sua partecipazioni a Uomini e Donne durante la stagione 2007/2008. Per la terza volta, Angela ha sconfitto il carcinoma che era tornato più aggressivo delle due volte precedenti, ma se questo è senza dubbio un motivo di grande felicità, un altro terremoto ha investito la sua vita.

'È un momento tremendo per una madre, donna e moglie', ha detto Angela aggiungendo di aver cambiato la sua biografia su Instagram. In effetti, su Ig ha scritto che adesso è una mamma single.

'E ci tengo a precisare che non l'ho voluto io, ma il destino gioca troppo con me ultimamente. Mi farò forza per l'ennesima volta', ha proseguito e concluso l'ex tronista che ha aggiunto di avere in mente solo il bene dei suoi figli. Le sue parole, comunque, sottolineano che la scelta non è da addebitare a lei, ma probabilmente è stata volontà dell'ormai ex marito porre fine alla loro unione.

La fine del matrimonio con Simone

Angela era convolata a nozze con l'imprenditore Simone Ferroli nel 2011. Dal matrimonio sono nati due bambini, Ismaele e Sante. Adesso, dovrà abituarsi a questa nuova condizione da mamma single: sicuramente non si può certo definire un momento facile per l'ex Schedina di Quelli che il calcio.

Non solo la brutta malattia, ma adesso anche la fine di un matrimonio, che rappresenta sempre un durissimo capovolgimento emotivo.

Per di più la rottura arriva proprio quando il fisico di Angela è provato per le tante operazioni subite, che fortunatamente però hanno avuto esito positivo per la sua salute. Chissà come affronterà la situazione Angela: come lei stessa ha ammesso, dovrà rimboccarsi per l'ennesima volta le maniche e dare forza in primis a se stessa e poi anche ai suoi bimbi, che sono ancora piccoli e contano su di lei.