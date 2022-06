Piccolo stop forzato per Fabio Mantovani: l'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, nella giornata del 29 giugno, si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico a una gamba. Ma non è mai stato solo: al suo fianco c'è sempre stata la moglie, l'ex dama Isabella Ricci, che ha aggiornato i fan sui social circa lo stato di salute del marito, sposato a Pescantina lo scorso 28 maggio. I due dopo essersi incontrati al dating show di Maria De Filippi non si sono più divisi, rafforzando il loro legame giorno dopo giorno.

L'intervento dell'ex cavaliere del trono over

Qualche giorno fa, Isabella annunciava sui social che presto Fabio si sarebbe dovuto ricoverare per una piccola operazione al ginocchio. Mantovani è stato operato ma tutto è andato fortunatamente nel migliore dei modi. A tenere sempre aggiornati i numerosi follower che li seguono è stata proprio Ricci che ha condiviso uno scatto in compagnia di Fabio mentre è nel letto della struttura clinica dove è stato ricoverato, rassicurando tutti circa lo stato di salute dell'uomo. "Mio marito sta meglio", ha scritto la Ricci, ex dama apprezzata per la sua eleganza ma anche per il suo modo pacato e concreto di affrontare ogni situazione.

L'incontro con Fabio e la loro storia d'amore romantica non ha fatto altro che accrescere la popolarità di Isabella che ha avuto sempre l'appoggio di Tina Cipollari all'interno dello studio di Uomini e Donne.

Appoggio che è proseguito anche successivamente, tanto che la vulcanica opinionista non ha mancato di fare gli auguri social per il matrimonio e ha anche fatto sentire la sua vicinanza con un "like".

La storia d'amore di Isabella e Fabio

Il matrimonio tra Fabio e Isabella è arrivato solo un paio di mesi dopo il loro primo incontro.

Mantovani è giunto in trasmissione con il preciso scopo di corteggiare e conquistare Ricci. Dalla prima uscita in poi è stato evidente che il colpo di fulmine era scattato per entrambi. In breve tempo, la coppia ha lasciato Uomini e Donne per frequentarsi lontano dalle telecamere e lì l'amore è decollato. Prima un viaggio da sogno alle Maldive poi l'annuncio del matrimonio.

Le nozze celebrate in provincia di Verona, paese dove vive Fabio e dove si è trasferita Isabella, sono state solo per pochi intimi. Solo due i volti noti del programma che hanno preso parte all'evento, ossia l'ex tronista Samantha Curcio e l'ex cavaliere Marcello Messina. A un mese dal matrimonio, i due coniugi sono più uniti che mai, tanto che anche nel momento di difficoltà non si sono mai divisi, anzi Isabella è stata più che presente facendo sentire la sua presenza in modo amorevole.