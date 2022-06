Questa volta tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano potrebbe essere davvero finita per sempre. Negli ultimi giorni, in più di un'occasione, il cavaliere del trono over di Uomini e donne è stato pizzicato in compagnia di una donna misteriosa (sempre la stessa da quanto risulta nelle foto che i fan riescono a rubare). Dopo la vacanza a Napoli e il giro per le vie di Bari, l'ultima segnalazione riportata da Deianaira Marzano, vede Riccardo a cena con la donna misteriosa tra sguardi e sorrisetti definiti da chi lo ha visto maliziosi. Mentre la blogger ironizza sulle lacrime del Guarnieri in studio, le ultime 'paparazzate' non sarebbero state gradite dal diretto interessato che avrebbe chiesto in maniera dura alla fanpage che le ha riportate di cancellarle subito.

Riccardo 'pizzicato' di nuovo con una bella mora

Si infittisce sempre di più il mistero intorno alla figura di Riccardo. Il suo ritorno in tv a Uomini e Donne la scorsa primavera aveva fatto sognare i più romantici: ad un passo da quella che sembrava una riconciliazione, l'ennesima, con Ida tutto si è concluso tra urla, discussioni e allontanamento tra i due. Dopo la fine del programma, i fan sempre molto attenti lo hanno avvistato in compagnia di una donna molto bella, tanto da ritenere che si trattasse della nuova fiamma del cavaliere.

L'ultima segnalazione che lo riguarda è relativa ad una cena a Polignano. A segnalarla è un follower di Deinaira, la quale ha riportato le parole dell'utente che ha preferito restare anonimo.

Il tarantino sarebbe stato a cena con la solita donna misteriosa e altri due amici che poi si sarebbero dileguati lasciando soli Guarnieri e la bella compagnia. La foto ha fatto il giro del web, ma a quanto pare la cosa non è stata gradita da Riccardo.

Il cavaliere furioso con una fanpage

Infatti, sempre come riportato dalla Marzano, Riccardo avrebbe chiesto in maniera perentoria ad una fanpage di eliminare immediatamente la foto.

Quale potrebbe essere la ragione? In molti hanno ipotizzato che il cavaliere voglia mantenere segreta la relazione ma in realtà non pare proprio che sia questo il motivo, perché gli utenti del web sono riusciti a risalire all'identità della donna che da qualche tempo si accompagna a Riccardo e le hanno chiesto dell'uomo.

La donna ha affermato sui social che conosce Riccardo da ben 13 anni e che tra i due c'è solo un rapporto di amicizia.

Però, qualcuno ha avanzato l'ipotesi che se così fosse anche Ida che è stata legata a Riccardo per due anni e più tra tira e molla dovrebbe conoscere questa amica. Inoltre perché pretendere la cancellazione di una foto che lo vede a cena con una semplice amica?

Il tutto suona parecchio strano, tanto che Deianira ha ironizzato sul fatto che Riccardo stia facendo tutto di nascosto per tornare di nuovo in studio. In realtà Pugnaloni sul suo profilo Instagram ha scritto che rumor vorrebbero Guarnieri fuori dal parterre maschile del dating show. Per conoscere tutta la verità, in ogni caso, non resta che attendere la prima registrazione di Uomini e Donne a fine agosto.