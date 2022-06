Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, interpretata fra gli altri da Amparo Pinero (Carmen), Esperanza Guardado (Linda), Mario Garcia (Samuel), Malcolm Trevino-Sittè (Dayo), Borè Buika (Mabale) e Thomas King (Heko). Le nuove trame si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 27 giugno al 1° luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Julia di lasciare Sergio, sulla nuova attività lavorativa della giovane in paese, sul prestito di Diana alla figlia, sull'accusa di omicidio che ricadrà su Carmen, sulle indagini di Ventura per scoprire chi è l'amante della moglie e sulla volontà di Victor di avvicinarsi a Carmen.

Julia cambia lavoro

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Julia deciderà di lasciare Diego dopo aver capito che la sua scomparsa non era altro che una farsa per fare preoccupare tutti inutilmente, mentre lui si trovava al sicuro in un albergo. La scelta di lasciare il fidanzato porterà la giovane a cambiare drasticamente la sua vita, iniziando soprattutto dal suo lavoro. Per questo motivo, Julia informerà la madre di voler lasciare il suo lavoro in azienda per poi iniziare a cercare un nuovo impiego. Nel frattempo, Maria inizierà a sospettare che qualcuno abbia visto lei e Cloe baciarsi. Tirso ed Elena tenteranno di aiutare Julia ad essere molto più felice nella nuova fase della sua vita.

Julia accetta i soldi di Diana

Julia deciderà di trasformare la vecchia ebanisteria di Carmen in un'attività commerciale fiorente, rendendosi però conto di non avere i soldi necessari per avviare l'attività commerciale. A quel punto, la giovane tenterà in tutti i modi di ottenere il denaro necessario, chiedendo un prestito in banca.

Più tardi però Julia rimarrà molto male quando Fernando le comunicherà che il prestito non è stato accettato. Saputo ciò, Sergio e Diana si offriranno di aiutare economicamente la ragazza che inizialmente rifiuterà l'aiuto di entrambi per poi cambiare idea e accettare soltanto quello della madre. Non capendo il comportamento di Cloe, Ribero si convincerà che Maria abbia una cotta per lui.

La giovane tenterà di riappacificarsi con la sua vecchia amica, intuendo che in realtà è Maria ad avere una cotta per lei, motivo per il quale deciderà di non volerla rivedere mai più. Dopo aver avviato la sua attività grazie ai soldi della madre, Julia si renderà conto che i macchinari presenti nel locale non funzionano a dovere e per riparargli ci vogliono più soldi del previsto.

La reputazione di Carmen è rovinata

In Guinea, Kiros, Mabale e la loro gente accuseranno Carmen di aver partecipato all'assassinio di Daiu. Sconvolta dalle accuse, la giovane tenterà di dimostrare la propria innocenza indagando sull'omicidio e andando anche incontro al volere del padre. Ventura inizierà a sospettare che la moglie abbia un amante e chiederà proprio ad Angel di indagare su chi possa essere, senza sapere che in realtà ce l'ha di fronte.

Rendendosi conto che la reputazione della figlia è ormai rovinata, Francisco deciderà di rinchiuderla in casa per evitarle ulteriori problemi. Patricia non sarà molto felice della decisione dell'uomo perché vorrebbe fare avvicinare sempre di più Carmen e Victor. Pur essendo ancora addolorata all'idea che Kiros la creda un omicida, Carmen non se la sentirà di accettare l'invito al cinema di Victor, nonostante quest'ultimo sia uno dei pochi a non disprezzarla nella Colonia.

Carmen deciderà di cambiare comportamento quando si renderà conto di aver causato involontariamente un malore nel padre. Convinto che l'amante della moglie sia un collega di Ines, Ventura lo farà picchiare, spaventando moltissimo la consorte.

Carmen sarà molto infastidita dal comportamento di Victor che vuole a tutti i costi trasformare la loro relazione da semplice amicizia in qualcosa di più. La giovane soffrirà moltissimo quando scoprirà che Kiros non vuole riallacciare i rapporti con lei. Francisco prenderà un'importante decisione quando si renderà conto di essere veramente in difficoltà finanziarie e di non poter restituire un prestito a Ventura.