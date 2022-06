Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, incentrata sulla vita di Julia e Carmen, vissute in due spazi temporali diversi nella Madrid dei giorni nostri e nella metà del Novecento in Africa. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul matrimonio di Julia e Sergio, sull'annuncio di quest'ultimo, sulla vendita della casa di Julia, sullo sciopero dei lavoratori della Guinea e sulla fuga nella giungla di Carmen.

Tirso vuole comprare la casa di Julia

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Julia e Sergio si sposeranno a sorpresa all'insaputa di Diana. Nel corso della piccola festa organizzata da Tirso nel suo hotel, Sergio informerà tutti i presenti che lui e Julia venderanno la casa per poter girare il mondo. Inizialmente, Julia non gradirà l'iniziativa del neo marito ma poi comprenderà che forse è la scelta migliore da prendere. Dopo aver saputo della messa in vendita della casa di Julia, Tirso deciderà di acquistarla per ampliare il suo albergo, per poi fare un'offerta alla ragazza. Quest'ultima finirà per trovarsi in difficoltà quando si renderà conto che Sergio e sua madre continuano a voler decidere al suo posto.

La vendita della casa di Julia diventerà più complicata quando un altro acquirente supererà l'offerta fatta da Tirso. A quel punto, la giovane dovrà decidere se scegliere col cuore o con la testa. Convinto che Julia non voglia vendere la casa, Tirso ritirerà la sua offerta. Nel frattempo, Julia scoprirà che Sergio non era in montagna nei giorni in cui risultava disperso ma era in un albergo.

Carmen disubbidisce al padre

In Guinea, Victor sarà coinvolto in un presunto incidente di caccia che farà aumentare ancora di più il disprezzo che suo padre prova per lui. Nel tentativo di aiutarlo, Patrizia gli consiglierà di cambiare vita e fingere di corteggiare Carmen. Nel corso del controllo dei turni di lavoro, quest'ultima si renderà conto che suo padre sfrutta gli operai del posto facendo svolgere loro dei turni massacranti.

In seguito, i lavoratori decideranno di scioperare dando inizio ad un'escalation di violenza. Per evitare che la situazione peggiori, Carmen deciderà di disubbidire al padre e recarsi nella giungla da sola. Giunta lì, verrà assalita da un serpente per poi essere salvata da Kiros. Insieme al giovane Carmen arriverà nel villaggio dei lavoratori per risolvere la situazione.

Il leader dello sciopero, però, si rifiuterà di trattare inizialmente con una donna bianca per poi cambiare idea. Alla fine, Carmen troverà una soluzione che eviterà la chiusura della fabbrica. Pur sapendo che Kiros ha salvato la vita a Carmen, Francisco deciderà di punirlo lo stesso. Ines ed Angel saranno sempre più innamorati e decisi a non rinunciare alla loro relazione extra coniugale.