Su Canale 5 prosegue la messa in onda della nuova serie spagnola Un altro domani. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 27 giugno all'1 luglio, ci svelano che Julia scoprirà che Sergio le ha mentito e per questo motivo deciderà di lasciarlo. Carmen sarà invece disperata per l'omicidio di Dayo, soprattutto perché molti crederanno che la responsabile sia proprio lei. La relazione extraconiugale tra Ines e Angel sarà in pericolo. Ventura infatti inizierà a notare gli strani comportamenti della moglie e ne dedurrà che la donna ha un'amante.

Spoiler Un altro domani, puntate all'1 luglio: Francisco vuole rinchiudere sua figlia in casa

Inizialmente, Ventura deciderà di rivolgersi proprio ad Angel per scoprire chi sia l'amante della moglie. Julia vorrà invece iniziare una nuova fase della sua vita e lascerà il lavoro che conduceva insieme alla madre. Diana cercherà di farle una proposta irrinunciabile, così che lei possa desistere dal mettere in pratica le sue nuove idee. Francisco mediterà di rinchiudere Carmen in casa, visto tutto il chiacchiericcio scatenato in paese sulla morte di Dayo. Francisco crede che la figlia possa essere in pericolo. Patricia si opporrà alla decisione del compagno perché desidera che Carmen inizi ad uscire con Victor.

Un matrimonio tra Carmen e Victor potrebbe salvare l'azienda dalla grave crisi economica che sta subendo.

Julia deciderà di ripristinare la vecchia ebanisteria di Carmen. Per fare ciò, la donna avrà bisogno di denaro, che però non possiede. Sergio e Diana si offriranno di aiutarla, ma inizialmente lei rifiuterà. Nel frattempo, continueranno a crescere i sospetti di Ventura, che deciderà di rivolgersi anche a Patricia per scoprire chi è l'amante di sua moglie.

Anticipazioni Un altro domani dal 27 giugno all'1 luglio: Francisco si sente male

Angel e Ines entreranno totalmente in panico dopo aver scoperto che Ventura ha chiesto anche a Patricia d'indagare. Quest'ultima sospetterà di un collega di Ines. Ventura, furioso, farà picchiare l'uomo. Julia deciderà di accettare l'aiuto economico della madre.

Francisco, ormai pieno di debiti, svenirà davanti alla figlia. Carmen temerà per la salute del padre e sarà inoltre giù di morale per l'allontanamento di Kiros, con cui la ragazza aveva instaurato un bel rapporto. Carmen si sentirà infastidita dal forte corteggiamento di Victor. Cloe sarà convinta che Maria si sia innamorata di Ribero. Francisco attraverserà un momento economico peggiore quando Ventura chiederà all'imprenditore di anticipare un pagamento. L'uomo potrebbe prendere una decisione inaspettata per far fronte ai suoi problemi.