L'appuntamento con la soap Un altro domani prosegue nel pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate che presto arriveranno in tv, rivelano che ci sarà spazio per dei colpi di scena inaspettati.

Occhi puntati sulle vicende di Patricia che, nel corso dei prossimi episodi, si ritroverà a fare i conti con una terribile esperienza che la segnerà profondamente.

Spazio anche ad Ines che, in queste nuove puntate della soap opera spagnola, andrà incontro ad un triste e fatale destino.

Patricia si ritrova nei guai: anticipazioni Un altro domani nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un altro domani previste prossimamente in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia del Biscione, rivelano che Patricia si ritroverà ad essere vittima di una violenza da parte di un usuraio.

Tutto partirà nel momento in cui Francisco si renderà conto di non riuscire a pagare il debito con Ventura: per tale motivo, sia la dark lady che Carmen saranno costretta ad abbandonare definitivamente la Guinea per trasferirsi di nuovo in Spagna.

Tuttavia, Patricia non accetterà positivamente questa decisione, consapevole del fatto che a Madrid non è altro che l'amante di un uomo sposato e quindi non potrebbe vivere serenamente e liberamente la sua vita.

Le anticipazioni di Un altro domani rivelano che, a quel punto, la donna deciderà di rivolgersi a suo padre, con la speranza che possa darle una mano.

Patricia vittima di una violenza fisica: spoiler Un altro domani

Peccato, però, che l'uomo si rifiuterà totalmente di aiutarla: dopo averla ripudiata anni prima, perché era rimasta incinta fuori dal matrimonio, anche stavolta il padre di Patricia dimostrerà di non voler avere nulla a che fare con lei.

Di conseguenza, la donna si ritroverà costretta a rivolgersi ad un usuraio. Le anticipazioni della soap opera rivelano che la situazione prenderà una piega a dir poco dolorosa e inaspettata.

L'uomo, infatti, comincerà a perpetrare violenza nei confronti di Patricia, al punto che la donna sarà costretta a concedersi, vittima di un vero e proprio abuso che la segnerà profondamente.

Come se non bastasse, il perfido usuraio non comprerà neppure la collana che aveva proposto Patricia per racimolare un po' di soldi. L'uomo, infatti, riterrà che si tratti di un pezzo falso, motivo per il quale rigetterà al mittente la proposta della donna.

La situazione diventerà sempre più tesa per Patricia che, alla luce di quello che ha subito, finirà per diventare sempre più cattiva nei confronti di Carmen, considerata a tutti gli effetti la sua nemica.

La morte di Ines: anticipazioni Un altro domani nuove puntate

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate di Un altro domani che saranno trasmesse prossimamente in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio anche per la morte di Ines.

La donna scoprirà che è Ventura il responsabile della morte di Alice, motivo per il quale deciderà di affrontarlo senza paura.

L'incontro tra i due, però, finirà per avere un esito a dir poco tragico: Ventura si scaglierà contro la donna e, messo alle strette, deciderà di farla fuori definitivamente.

Continuano gli ottimi ascolti per Un altro domani su Canale 5

Di conseguenza, gli spettatori e fan della soap assisteranno alla tragica morte di Ines, tra i personaggi che sta conquistando maggiormente il pubblico italiano, che continua ad appassionarsi alla soap.

Gli ascolti, infatti, premiano questa nuova serie spagnola e la media continua a sfiorare la soglia dei due milioni di spettatori al giorno, con uno share che arriva anche a sfiorare il 20% di share nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Un vero successo per la rete ammiraglia che, grazie ad Un altro domani, riesce a tenere a debita distanza tutte le altre proposte della fascia pomeridiana, tra cui le repliche di Don Matteo in onda su Rai 1, ferme ad una media che oscilla tra il 10 e il 12%.