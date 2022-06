Le anticipazioni delle nuove puntate di Un altro domani, la soap estiva di Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Ines, la quale si ritroverà a dover affrontare un'amara verità legata alla morte di Alicia, ma farà i conti con un triste destino.

Spazio poi alle vicende di Carmen: le nuove trame spagnole della soap opera di Canale 5, rivelano che per lei arriverà il momento di coronare il suo sogno d'amore.

Carmen si sposa con Victor: anticipazioni Un altro domani nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Un altro domani, previste prossimamente nel daytime pomeridiano di Canale 5, rivelano che per Carmen e Victor arriverà il momento di coronare il loro grande sogno d'amore.

I due, infatti, convoleranno a nozze insieme e si uniranno così in matrimonio, pronti a vivere insieme la loro favola d'amore.

Intanto, per Ines, arriverà il momento della resa dei conti finale e la donna si ritroverà a fare delle amare scoperte sul conto di Ventura.

Le nuove anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano che Ines scoprirà che, dietro la morte di Alicia, si cela proprio lo zampino del perfido Ventura.

Ines viene uccisa: anticipazioni Un altro domani nuove puntate spagnole

Per questo motivo, mossa dalla rabbia e dall'ira, la donna non si farà problemi ad affrontarlo in prima persona in un confronto serrato che porterà ad un esito del tutto inaspettato.

Gli spoiler della soap opera iberica in onda su Canale 5, rivelano che l'astuto uomo d'affari non gradirà per niente questo affronto diretto da parte di Ines, motivo per il quale agirà di conseguenza e in una maniera del tutto brutale.

Ines, infatti, verrà uccisa da Ventura che, per metterla a tacere per sempre, deciderà di farla fuori con le sue stesse mani, compiendo così un omicidio a tutti gli effetti. Pagherà per il suo gesto oppure resterà impunito per la morte di Ines? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

Insomma, i colpi di scena non mancheranno in questa nuova soap che sembra aver fatto breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset.

Ottimo debutto per la soap Un altro domani nel palinsesto di Canale 5

La media di ascolti delle prime puntate trasmesse in questa settimana d'esordio su Canale 5, è di circa 1,9 milioni di spettatori al giorno, con uno share che sfiora il 20%.

Numeri che permettono alla rete ammiraglia Mediaset di tenere a "debita distanza" le repliche della fiction Don Matteo con Terence Hill, trasmesse nella stessa fascia oraria su Rai 1, e ferme ad un ascolto del 10-12% di share, con poco più di un milione di telespettatori.