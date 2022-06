Arrivano nuove anticipazioni su Un altro domani (Dos Vidas), la soap opera in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì e che sta appassionando il pubblico Mediaset per la sua particolare formula narrativa, che racconta le storie di nonna e nipote in due epoche completamente diverse.

Che cosa succederà a Julia e Carmen nelle prossime puntate? Di seguito, gli spoiler sui nuovi episodi che vedranno le due donne alle prese con problemi diversi e dalle inaspettate conseguenze.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen e Kiros pronti a fuggire

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani Carmen dovrà fare i conti con l'invadente Victor, che vuole a tutti i costi il suo amore.

Impossibilitata a ribellarsi, pianifica con Kiros la sua fuga, anche se consapevole del pericolo che entrambi correranno.

Nel frattempo, Angel e Ines sono preoccupati per la loro relazione segreta e non sanno come fare per continuare a frequentarsi di nascosto.

Il tempo stringe e Carmen sa che tra poche ore deve presentarsi alla sua festa di fidanzamento con Victor: Kiros arriverà in tempo per mettere in atto il loro piano?

Purtroppo il sogno dei due amanti verrà infranto e Carmen sarà costretta ad annunciare a tutti i presenti le sue nozze imminenti con Victor. Kiros ha il cuore spezzato e non riesce nemmeno a guardare negli occhi la donna che tanto ama, sentendosi profondamente tradito.

Un Altro Domani: Julia è incinta

Julia ha un grosso debito con sua madre e non sa come trovare i soldi necessari. Decide così di lasciare la città, ma gli amici provano ad aiutarla.

Nonostante la generosità delle persone a lei vicine, Julia deve accettare la sconfitta, non essendo riuscita a restituire i soldi alla madre. Ma ecco che, proprio quando è sul punto di partire, scopre che qualcuno ha inviato a Diana un assegno.

Ora Julia è la proprietaria del mobilificio ed è al settimo cielo. Ma ecco che una sorpresa inaspettata le sconvolge la vita: come narrano le anticipazioni di Un Altro Domani, la giovane scopre di essere incinta.

Sergio ingannato da Julia, trame Un Altro Domani

Julia è sconvolta e non parla a nessuno della sua gravidanza. La situazione si fa ancora più delicata quando Diana si presenta a sorpresa: deve trasferirsi per alcuni mesi, dato che la sua casa è in fase di ristrutturazione.

Anche se felice alla sola idea di diventare made, Julia decide di mantenere il segreto: non dirà a Sergio che diventerà padre e non informerà nemmeno Diana, certa che la farebbe impazzire. Ad aiutarla. sarà Elena.

Dopo aver riflettuto a lungo, Julia capisce che è arrivato il momento di raccontare la verità a Sergio ma, una volta faccia a faccia con lui, cambia di nuovo idea e continua a tenergli nascosto il fatto che aspetta un bambino da lui.