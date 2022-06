Le nuove anticipazioni spagnoli della soap Un altro domani rivelano che sono in arrivo degli episodi ricchi di colpi di scena e sorprese.

I riflettori saranno ben puntati sul percorso di Julia che, nelle prossime puntate della soap, si ritroverà a vivere un momento di gioia quando scoprirà di essere in dolce attesa. Peccato, però, che questa felicità verrà ben presto spazzata via da una tragica scoperta.

Occhi puntati anche su Ines: nelle nuove puntate della soap opera spagnola andrà incontro ad un fatale e tragico destino.

Julia è incinta, poi la brutta notizia: anticipazioni spagnole Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle prossime puntate di Un altro domani previste per tutta l'estate nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che Julia e Sergio saranno al settimo cielo nel momento in cui scopriranno di essere in dolce attesa del loro primo figlio.

Una notizia che renderà la donna felicissima anche se, ben presto, Julia si ritroverà a dover fare i conti con un verdetto del tutto inaspettato e inatteso che non passerà inosservato e che porterà a delle conseguenze del tutto inaspettate.

Quando la coppia si recherà dal ginecologo per fare una visita di controllo, si scontrerà con un'amara verità.

Le nuove anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano che il medico metterà al corrente Julia della drammatica perdita di suo figlio.

La donna ha perso il bambino e questo, per lei, sarà un durissimo colpo da accettare.

Julia in crisi quando scopre di aver perso suo figlio: anticipazioni Un altro domani

Immediata la reazione di Sergio che, comprendendo il forte dolore della sua amata, le darà tutto il suo sostegno e tutto il suo affetto per riuscire a superare insieme questo tragico momento.

Per Julia, però, non sarà per niente facile: gli spoiler della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che la donna si ritroverà a dover fare i conti con un momento di profonda crisi.

L'idea di diventare mamma per la prima volta non le dispiaceva affatto e, adesso che quel bambino non c'è più, Julia si sente "vuota" e non potrà fare a meno di stare male e sentirsi inadeguata.

Riuscirà a superare questo momento traumatico della sua vita?

Ines viene uccisa: nuove anticipazioni Un altro domani

E poi ancora, le anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ines.

La donna indagherà a fondo sulla morte di Alicia e, dopo le prove raccolte, i sospetti si concentreranno su Ventura.

Così, senza alcun tipo di esitazione, deciderà di affrontare l'astuto uomo d'affari ma il risultato sarà a dir poco nefasto. Ventura apparirà infastidito e preoccupato dall'atteggiamento di Ines e così deciderà di ucciderla con le sue stessi mani.