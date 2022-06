Parte benissimo Un Altro Domani, la nuova soap opera in onda su Canale 5, che i telespettatori stanno premiando con ascolti record. Come si evolverà il rapporto tra Carmen e Kiros?

In seguito a un tragico avvenimento, il giovane inizierà a comportarsi in modo strano e accusatorio, finendo per allontanarsi da Carmen, assalita dai sensi di colpa. Ad approfittare della situazione sarà Victor, che si presenterà come l'uomo perfetto in grado di farle dimenticare ogni dolore.

Nel salto temporale che caratterizza la dinamica della soap, Julia prenderà una difficile decisione con l'obiettivo di essere felice e inseguire i suoi sogni.

Un Altro Domani, nuove puntate su Canale 5: Julia insegue i suoi sogni

Nei prossimi episodi di Un Altro Domani, Julia prende una decisione sofferta, ma che medita da tempo, ovvero lasciare Sergio.

La ragazza vuole dare una svolta alla sua vita e non c'è altro modo se non dare un taglio netto a ciò che non la rende più felice. Julia, però, deve fare i conti con il parere contrastante di sua madre, sempre pronta a criticarla. A darle coraggio, però, ci pensa Tirso.

Determinata a inseguire i sogni, Julia pensa di recuperare il vecchio mobilificio della nonna e iniziare una sua attività. Peccato che non abbia fondi sufficienti per iniziare, come farà?

Kiros prende le distanze da Carmen dopo la morte di Dayo

A Rio Muni la situazione in fabbrica è molto preoccupante. Purtroppo un tragico evento colpisce gli operai: la morte di Dayo.

La povera Carmen si trova in mezzo ai guai, dopo che gli operai la incolpano di quanto successo. Anche Kiros non esita a prendere le distanze da lei.

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Carmen sarà decisa a dimostrare la sua innocenza e l'unico modo per riuscirsi è trovare il vero responsabile che si cela dietro la dipartita del povero Dayo.

Anticipazioni Un Altro Domani: Victor inizia a interessarsi di Carmen

La situazione si fa sempre più complicata per Carmen, che non riesce ad accettare l'idea di separarsi da Kiros.

Oltretutto il giovane la reputa responsabile della morte dell'amico.

A quel punto Patricia ne approfitta e suggerisce a Victor di iniziare a corteggiare Carmen, ora che è sola e afflitta dai sensi di colpa.

Kiros non smette di incolpare Carmen per l'incidente in fabbrica, peggiorando il suo stato d'animo. Ed ecco che Victor coglie l'occasione per invitarla al cinema, dimostrandole di credere alla sua innocenza.

Disperata per quanto successo e preoccupata per le condizioni del padre, Carmen si lascia trascinare dall'entusiasmo di Victor, che sembra l'uomo perfetto per lei. Sarà in grado di farle dimenticare la sua cotta per Kiros? Non resta che aspettare le nuove anticipazioni per scoprirlo.