La nuova TV Soap acquistata da Mediaset "Un Altro Domani" proviene dalla penisola iberica e in Italia ha già conquistato moltissimi consensi. La serie con protagoniste Amparo Pinero, Laura Ledesma e Aida de là Cruz viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 sostituendo il noto programma Uomini e Donne. Nonostante la diversità di target, la soap è riuscita a battere tranquillamente ogni concorrenza dell'ammiraglia Rai nella fascia pomeridiana ottenendo nei primi giorni di programmazione uno share tra il 19 e il 23%.

Negli episodi di un altro domani (da lunedì 13 giugno fino a venerdì 17 giugno), la giovane Cruz trascorrerà l'addio al nubilato in compagnia di Tirso confessandogli che non è pronta al grande passo. Julia si confiderà con sua madre e poi correrà da Sergio per comunicargli la sua scelta: annullare il matrimonio. Il giovane Guzman andrà via disperato e di lui si perderanno le tracce al punto che la sua promessa sposa penserà che l'uomo possa essersi tolto la vita.

In Guinea, Kiros si ferirà gravemente lavorando in fabbrica provocandosi una grave infezione al braccio e Carmen cercherà in ogni modo di aiutare il ragazzo nonostante suo padre Francisco non sia d'accordo con lei. La giovane Cruz disobbedirà agli ordini del padre e chiederà l'aiuto di Ines per procurarsi gli antibiotici che salveranno la vita di Nsue.

Negli ultimi episodi settimanali, Francisco comunicherà a sua figlia di dover sposare Victor anche contro la sua volontà, mentre Julia ripenserà al fidanzato.

Julia annulla il matrimonio, Sergio sparisce

Nei primi episodi settimanali di 'Un Altro Domani', Julia deciderà di annullare le nozze ad un passo dal grande sì, provocando la rabbia di sua madre Diana che penserà alla brutta figura che la sua famiglia dovrà fare con gli invitati.

Più tardi, Sergio chiederà un nuovo confronto con la sua promessa sposa, ma capirà che non vi è soluzione e andrà via disperato facendo perdere ogni traccia di sé. Il giorno dopo, la giovane Cruz inizierà a preoccuparsi per Guzman e chiederà l'aiuto di Tirso per cercare l'uomo ed assicurarsi stia bene. Nel frattempo, Diana proverà a confortare sua figlia ma i suoi tentativi saranno inutili.

Carmen salva Kiros

Nella parte centrale degli episodi dal 13 al 17 giugno di 'Un Altro Domani', la storia si sposterà indietro nel passato, in Guinea, dove Kiros si ferirà gravemente lavorando in fabbrica e la ferita gli provocherà una forte intenzione che potrebbe costargli l'amputazione del braccio e addirittura la vita. Francisco deciderà di non salvare la vita del ragazzo indignando sua figlia. Il giovane Nsue verrà trasportato urgentemente per procedere con l'amputazione prima che l'infezione possa espandersi e provocare la morte del ragazzo. Nel contempo, Carmen disobbedirà agli ordini del padre e convincerà Ines a consegnarle gli antibiotici, arrivando giusto in tempo per salvare Kiros.

Julia ripensa a Sergio, Carmen deve sposare Victor

Negli ultimi episodi settimanali, Francisco sarà furibondo con sua figlia per avergli disobbedito e le comunicherà che dovrà sposare Victor anche contro la sua volontà. Nel presente, Julia troverà Sergio dispersosi nei boschi di Madrid e lo riporterà a casa dove i due amanti si confronteranno e capiranno di amarsi ancora. Così la giovane Cruz e Guzman decideranno di riprovarci e fisseranno una nuova data di matrimonio che sarà celebrato soltanto con gli amici più stretti e la loro famiglia. Nel giorno del grande sì, tutti gli invitati gioiranno per la nuova unione, mentre Tirso sarà dispiaciuto.