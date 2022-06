Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la nuova soap iberica, Un Altro Domani, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45. Durante gli episodi del mese di luglio, non possono mancare di certo gli attesi e avvincenti colpi di scena in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, sembra che per Julia ci siano dei risvolti molto interessanti.

Prime anticipazioni su Un Altro Domani: Francisco ha un malore

Nel corso delle puntate del mese di luglio di Un Altro Domani, Julia ha intenzione di aprire una sua attività: riaprire l'ebanisteria di Carmen.

Dopo la rottura con il suo fidanzato, vuole intraprendere una nuova strada, smettendo di lavorare per la ditta di sua madre. Preferisce essere autonoma. Tuttavia Fernando le porta pessime notizie poiché la banca non ha intenzione di accordarle il prestito che le occorre. Pertanto, rischia di dover rinunciare al suo sogno imprenditoriale. Fortunatamente, però, sia Sergio che Diana si offrono prontamente di aiutarla. In un primo momento, la giovane ragazza preferisce pensare al suo orgoglio e rifiuta la generosa offerta. Successivamente, ci ripensa perché sa che è l'unica possibilità che ha e accetta il loro sostegno economico.

Nel frattempo si fa un tuffo nel passato. Il padre di Carmen, Francisco, sviene davanti ai suoi occhi.

Pertanto la giovane donna non può di certo ignorare la situazione. D'altronde è anche consapevole del fatto che l'uomo stia soffrendo particolarmente per l'atteggiamento poco collaborativo dimostrato da sua figlia recentemente. Intanto, Carmen continua ad uscire con Victor e il suo rapporto con Kiros, invece, non accenna a migliorare.

Soprattutto perché quest'ultimo riserba molto rancore nei suoi confronti.

Altri colpi di scena in Un Altro Domani: Maria è innamorata di Cloe

Nel contempo, Augustina scopre della relazione tra Ines e Angel. Tuttavia, quest'ultimo, le chiede di mantenere la notizia segreta. Contemporaneamente, Ventura inizia ad indagare per cercare di capire chi sia l'amante di sua moglie e si affida a Patricia.

Purtroppo, però, questa situazione ha delle conseguenze molto spiacevoli. Dopo che riceve le prime informazioni, i sospetti cadono su un collega di Ines, il quale viene fatto picchiare dall'uomo.

Cloe, invece, continua a non essere molto chiara nei confronti di Ribero, il quale crede che Maria si sia invaghita di lui. In realtà, quest'ultima è innamorata proprio di lei e le due donne si allontanano.

Altre informazioni su Un Altro Domani: Julia può aprire la sua attività

Intanto, si torna nuovamente nel passato. Carmen si rende conto di essere molto infastidita dall'atteggiamento di Victor, poiché quest'ultimo inizia a farle pressioni per andare oltre la semplice amicizia. Inoltre, la giovane donna vorrebbe recuperare lo splendido legame che aveva con Kiros, seppur sia molto difficile.

Quest'ultimo, infatti, crede fortemente che lei abbia ucciso Dayo e non vuole assolutamente perdonarla.

Julia, invece, grazie al prestito di sua madre Diana, può finalmente avviare la sua attività creando un ambiente stimolante e accogliente. Purtroppo, però, i problemi non tardano ad arrivare. Infatti, i macchinari di cui necessita devono essere sottoposti a dei costosissimi lavori di manutenzione. Lei non può di certo permetterseli.

Infine, siccome Francisco sta vivendo un periodo molto difficile a livello economico, si ritrova messo con le spalle al muro. Soprattutto perché Ventura gli chiede di anticipare un pagamento. Pertanto, l'uomo è costretto a prendere una decisione molto drastica.