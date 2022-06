Continua la programmazione di Un altro domani, la nuova soap opera spagnola in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. Le vicende di Julia e Carmen stanno appassionando i telespettatori italiani e promettono nelle prossime puntate colpi di scena e momenti emozionanti. In particolare, nelle puntate dal 27 al 29 giugno 2022 Julia entrerà in crisi e si allontanerà per un po' dal paese. La storia di Carmen, invece, si complicherà con la morte di Dayo.

Trama Un altro domani 27 giugno: Julia scopre la bugia di Sergio

Le anticipazioni di Un altro domani, della puntata in onda lunedì 27 giugno 2022, rivelano che (nella linea temporale del presente) Julia ammetterà di non volere più subire le decisioni degli altri e perciò inizierà a pensare di non vendere l'appartamento del padre.

La giovane cercherà il contratto di compravendita della casa da fare vedere a Mario. Tuttavia, mentre sarà intenta a rovistare, troverà la fattura di un albergo, la quale proverà che Sergio le ha mentito. L'uomo, infatti, aveva finto di essersi perso nel bosco, mentre in realtà aveva soggiornato in hotel. Carmen (protagonista della linea temporale del passato) cercherà in tutti i modi di farsi ascoltare da Dayo, leader delle rivolte dei lavoratori. Il suo intento sarà andare incontro alle richieste dei braccianti.

Anticipazioni Un altro domani 28 giugno: Julia sparisce

Nella puntata di Un altro domani di martedì 28 giugno 2022 - nel presente - Julia capirà che Sergio ha finto di essersi perso con l'obiettivo di farla sentire in colpa per avere annullato il matrimonio.

La ragazza, con grande rammarico, si renderà conto di essere stata ingannata ed entrerà in crisi, decidendo di allontanarsi per un po' di tempo dal paese. Dopo essersi reso conto che la giovane è sparita, Sergio andrà nel panico più totale e si metterà a cercarla, non ottenendo alcun risultato. Carmen - nel passato - prometterà agli operai che farà di tutto per far sì che la fabbrica non chiuda.

Parlando a cuore aperto ai lavoratori, convincerà anche Dayo delle sue buone intenzioni. Alla fine i due stringeranno un accordo, che permetterà alla fabbrica di continuare con la produzione. Nonostante il risultato raggiunto, Francisco continuerà a essere furioso con la figlia.

Spoiler Un altro domani 29 giugno: gli operai ritengono Carmen responsabile della morte di Dayo

Nel presente: dopo essere sparita per un po', Julia tornerà e dirà a Sergio di avere agito proprio come aveva fatto lui dopo l'annullamento delle nozze. Dopo questo confronto, la ragazza lascerà l'uomo e sarà più che mai decisa a vivere liberamente la sua vita ed essere finalmente felice. Diana non approverà la decisione presa dalla figlia e inizierà a insinuarle dei dubbi che la porteranno a pensare di non essere capace di prendere decisioni utili per se stessa. Afflitta dalla confusione, continuerà a leggere i diari di Carmen. Nel passato: durante i lavori in fabbrica la situazione si complicherà quando Dayo perderà la vita.

Secondo quanto riferiscono le anticipazioni, gli operai riterranno responsabile Carmen del drammatico avvenimento e le si rivolteranno contro. Anche Kiros le attribuirà la colpa dell'accaduto. Tuttavia Carmen non si farà abbattere e cercherà di scoprire chi abbia provocato il tragico incidente.