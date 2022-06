La soap opera spagnola Un altro domani approdata su Canale 5 nel periodo estivo, prosegue la sua messa in onda. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 27 giugno al 1° luglio 2022, Kiros punterà il dito contro la sua cara amica Carmen considerandola l’assassina di Dayo. Francisco invece si troverà parecchio in difficoltà per dei problemi economici.

Anticipazioni Un altro domani, al 1/07: Julia trasforma la vecchia ebanisteria di Carmen in un’attività commerciale

Gli spoiler di ciò che succederà negli episodi in programma sul piccolo schermo italiano da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio, raccontano che per iniziare Julia metterà la parola fine alla relazione con Sergio, non appena saprà che ha inscenato la sua sparizione: la fanciulla vorrà dare una svolta alla sua vita iniziando dal lavoro, dato che dirà alla madre di volersi mettere alla ricerca di un altro impiego.

Ad aiutare Julia a raggiungere il suo obiettivo ci penseranno Tirso ed Elena, invece Diana cercherà di convincerla a tornare a lavorare con lei con una proposta da non rifiutare.

A sorpresa Julia deciderà di trasformare la vecchia ebanisteria di Carmen in un’attività commerciale, ma quando si accorgerà di non avere i soldi necessari farà di tutto per ottenerli. Julia rimarrà sconvolta quando Fernando le dirà che la banca non le concederà il prestito: questa volta a offrire il suo aiuto alla ragazza saranno Sergio e Diana. Julia dopo aver riflettuto accetterà l’offerta della madre: nonostante ciò ci sarà un altro problema, poiché la fanciulla non potrà coprire il costo della riparazione dei macchinari.

Carmen accusata di aver ucciso Dayo, Ventura sospetta dell’infedeltà della moglie Ines

Intanto Carmen sarà disperata per l’assassinio di Dayo, soprattutto perché Kiros, Mabale crederanno che ci sia il suo zampino con il terribile accaduto: la fanciulla sarà decisa a far venire a galla la verità, anche contro il volere del padre Francisco, che stufo di sentire accuse contro la figlia per protezione le vieterà di uscire di casa.

Nel contempo Patricia sarà decisa a far frequentare la figliastra Carmen e Victor. Successivamente Francisco rimarrà sconvolto, quando Ventura pretenderà di riavere i soldi che gli aveva concesso. Carmen non nasconderà il suo evidente turbamento, nell’istante in cui suo padre perderà i sensi sotto il suo sguardo, poiché si sentirà la responsabile del malore.

Intanto la fanciulla non sarà per niente contenta, quando si renderà conto che Victor vuole avere un rapporto che vada oltre l’amicizia con lei.

Nel contempo Ventura, mentre Ines continuerà a vedersi di nascosto con Angel, esigerà sapere da quest’ultimo se ha una tresca clandestina con sua moglie. I due amanti sospetteranno di poter essere presto smascherati, quando sapranno che l’uomo ha chiesto aiuto a Patricia. Ines non potrà che essere terrorizzata, non appena suo marito per la sua infedeltà farà picchiare un suo collega. In seguito Francisco quando Ventura gli dirà di volere i soldi che gli spettano in anticipo, arriverà a prendere una drastica decisione.

Maria avrà il timore che qualcuno potrebbe aver visto il bacio che lei e Cloe si sono scambiate. Quest’ultima, quando capirà che la sua amica si è presa una cotta per lei, le dirà di non volerla più vedere.