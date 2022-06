Intrighi e tradimenti saranno al centro delle prossime puntate di Un altro domani, la nuova soap opera ambientata in Spagna di Canale 5. Le trame si soffermano sulle conseguenze della morte di Agustina. Carmen Villanueva, infatti, inizierà a sospettare che Patricia sia implicata nell'improvviso decesso della tata.

Un altro domani anticipazioni: Agustina muore dopo un malore

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le prossime puntate, annunciano che Carmen inizierà a indagare sulla strana morte di Agustina.

Tutto inizierà quando la tata accuserà degli strani malesseri dovuti a una brutta infezione alle vie respiratorie, curabile con delle medicine prescritte dal medico.

L'anziana donna, a questo punto, verrà accudita amorevolmente giorno e notte da Carmen, che deciderà di lasciare momentaneamente il suo lavoro nella fabbrica del padre Francisco. Agustina inizierà a mostrare dei segnali di ripresa, tanto che la protagonista ritornerà a lavorare, raccomandando alle domestiche di darle le medicine prescritte dal medico. La donna, però, accuserà un improvviso malore, che la condurrà alla morte in breve tempo. Un addio che non sarà preso bene da Carmen, la quale chiederà al medico una spiegazione su tale disgrazia.

Carmen vuole trovare il responsabile della disgrazia

Nelle puntate di Un altro domani, Carmen riceverà la visita del dottore, prima d'imbarcarsi per trasferire la salma di Agustina in Spagna. L'uomo le comunicherà che la sua tata non è morta per cause naturali.

ma perché qualcuno le ha invertito le medicine, somministrandole quella più forte due volte al giorno invece solo per estrema necessità. In questo modo Villanueva scoprirà che qualcuno ha voluto la morte della povera Agustina. Di conseguenza la protagonista annullerà la sua partenza per la Spagna per trovare il responsabile di questa disgrazia.

Villanueva sospetta che Patricia sia coinvolta nella morte della tata

Carmen metterà sotto torchio tutte le domestiche per scoprire se qualcuna è coinvolta nel fatale errore. Tutte le dipendenti negheranno di essere coinvolte in questa faccenda, sottolineando che provavano tanta stima per Agustina.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Sibebi confesserà a Villanueva che Patricia si è voluta occupare di somministrare i medicinali alla tata la sera precedente al suo fatale malore.

Inoltre le aveva ordinato di lasciare sola l'ammalata. Per questo motivo Carmen inizierà a sospettare del coinvolgimento della dark lady, visto che aveva omesso di raccontare che l'aveva vista in vita per l'ultima volta.