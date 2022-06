Un posto al sole è confermato nel palinsesto di Rai 3 per tutta la stagione 2022/2023. La soap opera proporrà al pubblico nuovi colpi di scena e intriganti trame che sicuramente non deluderanno le aspettative degli spettatori e, come succederà in ogni nuova stagione, ci sarà spazio anche per delle new entry.

Nuovi volti entreranno a far parte della grande famiglia di questa seguitissima soap dell'access prime time che, tutte le sere, appassiona una media di oltre un milione e mezzo di spettatori.

E, tra le possibili new entry, potrebbe esserci anche Nicolas Vaporidis, protagonista indiscusso dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi su Canale 5.

Confermato Un posto al sole nella stagione tv 2022/2023

Nel dettaglio, la messa in onda di Un posto al sole resta confermata nella fascia dell'access prime time di Rai 3 per tutta la durata della stagione 2022/2023.

Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile cambio programmazione per la soap dopo che, in casa Rai, avevano preso in considerazione l'ipotesi di puntare su un talk show politico nell'access prime time, al posto di questa storica serie.

Immediata la reazione dei fan e degli attori stessi che, sui social, avevano espresso tutto il loro malcontento per questa possibile variazione di palinsesto che avrebbe portato la soap ad un inesorabile declino dal punto di vista auditel.

La nuova stagione di Upas punterà su un volto dell'Isola dei famosi 2022?

Alla fine, però, la situazione è "rientrata" e l'appuntamento con Un posto al sole resta nel palinsesto della prossima stagione televisiva di Rai 3.

Come ogni anno, si punterà su nuovi volti che entreranno a far parte del cast della soap e daranno il via a nuovi intrighi e appassionanti colpi di scena che animeranno le trame della nuova stagione.

Stando ai retroscena di queste ore sul nuovo cast di Un posto al sole , nel corso della prossima stagione potrebbe esserci l'arrivo di un attore che in queste settimane ha avuto modo di farsi conoscere molto bene dal pubblico di Canale 5.

Nicolas Vaporidis debutta nel cast di Un posto al sole 2022/2023?

Si tratta di di Nicolas Vaporidis, il celebre attore che ha scelto di mettersi in gioco come concorrente de L'Isola dei famosi 2022, di cui lunedì sera è prevista la superfavore per la vittoria finale.

Sembrerebbe che, nell'ottica di svecchiare un po' il cast della soap opera di Rai 3, gli sceneggiatori e produttori di pensare di Un posto al sole messo gli occhi addosso al giovane Vaporidis, tanto da a lui come nuovo protagonista della stagione 2022/ 2023.

La trattativa andrà in porto per davvero? Per avere conferme bisognerà attendere il post Isola dei famosi.