Le nuove puntate di Un posto al sole sono confermate dal 13 al 17 giugno 2022 in prima visione assoluta Rai. Le anticipazioni della soap opera serale rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità e colpi di scena che non passeranno inosservati e che riguarderanno in primis Raffaele, il quale si ritroverà sempre più messo alle strette.

Spazio anche al rapporto complicato tra Marina, Roberto e Lara mentre Chiara prenderà una decisione a dir poco drastica in merito alla sua relazione con Nunzio.

Chiara spiazza Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 13-17 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 giugno rivelano che Chiara comincerà a riflettere sulla sua storia d'amore con Nunzio e si renderà conto del fatto che sia totalmente ingiusto chiedere al ragazzo di aspettarla durante il periodo in cui sarà in galera.

Per tale motivo, la ragazza si convincerà che sia giunto il momento di troncare la loro relazione e quindi mettere un punto fermo a quello che c'è stato tra di loro.

Un durissimo colpo per Nunzio che, alla luce di questa rivelazione da parte di Chiara, si renderà conto di non essere disposto a rinunciare a lei e quindi di non voler accettare questa scelta della ragazza.

Come si evolverà la situazione? Chiara andrà avanti per la sua strada oppure no?

Marina in crisi, Roberto di nuovo vicino a Lara: nuove anticipazioni Upas

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 17 giugno su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo riavvicinamento tra Roberto e Lara.

Complice anche la gravidanza della donna che va avanti regolarmente, i due si ritroveranno a vivere diversi momenti insieme e questo farà ben sperare Lara, fiduciosa nel fatto che prima o poi tornerà il sereno nel suo rapporto con Ferri.

Peccato, però, che Roberto non faccia altro che pensare a Marina: è lei il suo unico pensiero fisso e proprio non riesce a farne a meno.

Intanto, però, Marina apparirà in forte crisi: la dark lady di Palazzo Palladini si mostrerà a dir poco disperata in questi nuovi episodi della soap opera Rai e, non si esclude, che il motivo possa avere a che fare proprio con la vicinanza tra Roberto e Lara.

Rossella chiude con Riccardo: anticipazioni Upas al 17 giugno

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 13 al 17 giugno, inoltre, rivelano che per Raffaele arriverà un altro duro scoglio da superare.

L'uomo si ritroverà sempre più messo alle strette da Lello Valsano: quest'ultimo, infatti, gli darà un nuovo agghiacciante avvertimento. Di cosa si tratta? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi della soap opera.

Intanto per Rossella arriverà il momento di mettere in chiaro le cose con Riccardo Crovi.

La figlia di Silvia e Michele preciserà di non voler avere nessun rapporto con lui al di là del lavoro e quindi di mettere un punto fermo a quanto c'è stato tra di loro.

Una reazione forte quella di Rossella che, per la prima volta, prenderà in mano le redini della sua vita. Intanto, però, suo padre Michele sopporterà sempre meno l'atteggiamento che Riccardo assume nei confronti della figlia.