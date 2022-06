Le vicende che ruotano attorno alla famiglia Giordano stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 4 luglio, Viola scoprirà Raffaele mentre questi sta frugando nel computer di Eugenio Nicotera. A quel punto, il portiere sarà messo alle strette dalla figlia di Ornella e dovrà raccontarle la verità. Nel frattempo, Franco verrà a sapere dei piani di fuga di Nunzio e Chiara.

Un posto al sole, trama 4/7: Viola vede Raffaele alle prese con il computer di Nicotera

Raffaele sta passando momenti di ansia.

Nelle ultime puntate di 'Un posto al sole', Giordano è stato ricattato dai camorristi e, in particolar modo, Lello Valsano ha fatto capire al portiere di Palazzo Palladini, di non avere scampo se non lo aiuterà a conoscere il nome di chi ha fornito informazioni agli inquirenti, per incastrare il boss Argento. Spaventato per le minacce e gli avvertimenti dei malavitosi, il marito di Ornella ha temuto per l'incolumità dei suoi familiari e, infatti, Diego è stato anche speronato dai delinquenti, cadendo rovinosamente a terra. Per Giordano, l'unico modo per proteggere i suoi cari, sarebbe quello di cedere al ricatto dei criminali, inserendo una chiavetta usb nel pc di Eugenio, in modo da trovare informazioni utili per i camorristi.

Nell'episodio che andrà in onda il 4 luglio, Raffaele entrerà in possesso del computer di Nicotera e inizierà a cercare al suo interno preziose informazioni. Purtroppo, però, i piani del portiere di Palazzo Palladini non andranno come previsto, perché Viola si accorgerà che il papà di Patrizio avrà il pc di Eugenio fra le mani.

Un posto al sole, episodio 4/7: Raffaele racconta a Viola la verità sul ricatto

A quel punto, colto con le mani nel sacco, Raffaele sarà costretto a dare spiegazioni a Viola. In particolar modo, il marito di Ornella rivelerà alla moglie di Nicotera di essere stato minacciato dai camorristi e di essere stato costretto a prendere di nascosto il computer portatile di Eugenio.

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di lunedì 4 luglio, però, non rivelano se il portiere di Palazzo Palladini verrà scoperto dalla professoressa Bruni prima o dopo avere inserito la chiavetta usb nel pc del magistrato. Al momento, inoltre, non è chiaro come reagirà Viola e se la figlia di Ornella rivelerà a suo marito quanto accaduto al suo patrigno.

Un posto al sole, puntata 4/7: Nunzio vuole documenti falsi e chiede aiuto a Franco

Nel frattempo, Franco verrà a sapere da suo figlio in merito alla sua intenzione di scappare. Nunzio, infatti, rivelerà a suo padre di volere andare via con Chiara e chiederà aiuto a Boschi, sperando di trovare documenti falsi. I due giovani fidanzati hanno progettato di fuggire all'estero, in modo da riuscire a rifarsi una vita lontano dall'Italia, prima che Petrone finisca in carcere. Le anticipazioni dell'episodio del 4 luglio, però, non rivelano dettagli su quale sarà la reazione di Franco, in merito alla vicenda e se il marito di Angela aiuterà o meno suo figlio.