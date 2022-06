Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e al centro delle scene nella settimana dal 20 al 24 giugno ci sarà ancora una volta Raffaele, scosso dalle minacce dei camorristi e sempre più preoccupato per la sua famiglia. A complicare le cose ci sarà Diego che vedrà suo padre con Elvira e farà di tutto per farlo riavvicinare a Ornella. Ci sarà spazio anche per Rossella che dovrà prendere una decisione sul suo rapporto con Riccardo e per la partenza di Jimmy che metterà in apprensione Renato. Infine, Espedito tornerà a Napoli e creerà ancora scompiglio nella vita di sua figlia e del suo fidanzato.

Raffaele in preda alla disperazione

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 20 al 24 giugno rivelano che Raffaele sarà al centro dei riflettori. La situazione per il portiere di Palazzo Palladini si farà sempre più difficile, ma nonostante tutto non riuscirà a dire la verità alla polizia. L'uomo riuscirà ad aprirsi soltanto con Elvira e tra i due ci sarà un abbraccio che farà insospettire Diego. Vedendo il momento di tenerezza tra suo padre e la sommelier, il ragazzo inizierà a pensare che Raffaele si stia allontanando di nuovo da Ornella e farà di tutto per provare a farli riavvicinare. Nel frattempo Niko riceverà una lettera di Tregara da Eugenio e dovrà decidere come comportarsi nei confronti di Clara.

Silvia ascolterà lo sfogo di Rossella: anticipazioni Un Posto al sole

Durante la settimana dal 20 al 24 giugno, a Un Posto al sole ci sarà spazio anche per Silvia che sarà di ritorno a Napoli e si troverà nuovamente a gestire la difficile situazione di Rossella. La giovane dottoressa, infatti, sarà molto confusa e non saprà cosa fare con Riccardo che vorrebbe avere da lei un'altra possibilità.

Crovi non avrà nessuna intenzione di mollare, ma Rossella si ritroverà ad affrontare Virginia in ospedale. Per Clara, invece, arriverà il momento di leggere le lettere di suo padre e per lei non sarà facile, perché ripenserà a tutto il male ricevuto e rivivrà tutte le sofferenze passate.

Roberto conteso tra Marina e Lara: anticipazioni settimana dal 20 al 24 giugno

Le puntate di Un Posto al sole dal 20 al 24 giugno vedranno anche il ritorno di Espedito che sarà di nuovo a Napoli e porterà ancora scompiglio tra Speranza e Samuel che coinvolgeranno inevitabilmente anche Mariella. A casa Ferri, invece, Lara continuerà ad impegnarsi per tenere legato a sé Roberto, provocando Marina proprio quando sarà più vicina all'imprenditore. Infine, per Jimmy si avvicinerà il momento della partenza con Micaela e per Renato sarà difficile contenere l'ansia, anche se Niko proverà a tranquillizzare suo padre.