Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana Un posto al sole, incentrata sulle vicissitudini e gli amori contrastati e dolorosi di alcuni condomini della Napoli bene. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che saranno trasmessi in Italia dal 4 all'08 luglio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle rivelazioni che Raffaele farà a Viola, sulla decisione di quest'ultima di coprire le menzogne dello zio, sui piani di fuga di Chiara e Nunzio, sull'aiuto offerto da Mariella a Samuel, sul viaggio di Eugenio a Milano, sulle preoccupazioni di Diego, sulle ostilità fra Riccardo e Michele e sulla rabbia di Lara per Silvana.

Viola mente ad Eugenio

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Viola sorprenderà Raffaele a frugare nel computer di Eugenio, costringendo Giordano a raccontarle la verità sulla drammatica situazione cha sta vivendo. Saputo ciò, la donna vorrebbe raccontare tutto al marito, ma Raffaele la convincerà a non farlo. Nel frattempo, Eugenio deciderà di partire per Milano per svolgere indagini dopo aver parlato con Tregara. Diego intuirà che il malessere del padre non è legato ad Elvira ma ad un segreto che sta nascondendo. Viola sarà costretta a dire a malincuore molte bugie ad Eugenio per continuare a coprire Raffaele. Dopo un profondo momento di sconforto, Giordano si renderà conto di dover raccontare la verità alla sua famiglia e a Nicotera.

Lara si vendica di Silvana

Nunzio informerà Franco di voler fuggire all'estero con Chiara, chiedendogli di aiutarlo a procurarsi i documenti falsi necessari per espatriare. Poggi deciderà di aiutarli per evitare che possano mettersi in guai peggiori, cercando allo stesso tempo di convincerli a non partire. Mariella ignorerà le raccomandazioni di Guido e deciderà di organizzare degli incontri casuali per favorire il rapporto fra Samuel e il padre di Speranza.

I rapporti fra Riccardo e Michele continueranno ad essere freddi e tesi. Marina inizierà i preparativi per partire alla volta di Procida. Lara sarà sempre più risoluta nel voler portare avanti il suo piano di convincere tutti che la sua gravidanza procede nel migliore dei modi. Per portare avanti le sue convinzioni, la giovane si scaglierà contro Silvana per poi mettere in piedi un vero e proprio piano crudele per danneggiare definitivamente la governante.

Bianca approfitterà di un'iniziativa a favore dell'ambiente per avvicinarsi ad Antonello. In questo modo, la bambina inizierà a conoscere le prime pene d'amore dovute agli alti e bassi delle cotte giovanili.