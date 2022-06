Le anticipazioni di Un posto al sole che riguardano le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana fino a venerdì 1° luglio 2022 sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, Clara sarà alle prese con la lettera del padre e con gli imminenti esami di maturità. Niko, nel frattempo, sarà molto preoccupato dopo aver saputo che Susanna potrebbe tornare a lavorare con Eugenio Nicotera. Samuel e Speranza, invece, avranno una discussione e Virginia metterà al corrente Rossella di una sua difficile decisione.

E mentre la piccola Bianca vorrà farsi notare da Antonello, Jimmy si smarrirà in un quartiere sconosciuto.

Un posto al sole: tempo di esami per Clara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto continuerà ad avere nel suo cuore una sola donna. Mentre Ferri dichiarerà per l’ennesima volta i suoi sentimenti a Marina Giordano, Lara sarà spaventata per le sorti del bambino che porta in grembo. E mentre Alberto vorrà dare una mano a Clara per gli imminenti esami di maturità, Susanna informerà Serena sul suo tirocinio di magistrato e che dovrà lavorare nuovamente con Eugenio. Preoccupata per come possa reagire Niko alla notizia, che potrebbe ritrovarsi di fronte al magistrato Nicotera, Susanna non avrà idea di come agire.

La lettera di suo papà Tregara non farà altro che far sprofondare in crisi Clara, ma Alberto non mancherà di supportarla.

UPAS: Lara mente su ciò che è accaduto al bimbo, Niko teme che Susanna possa tradirlo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina Giordano cercherà di tenersi ad una certa distanza da Roberto e Lara deciderà di mentire su quello che è successo al bambino.

Virginia, nel frattempo, metterà al corrente Rossella di una sua decisione importante (non rivelata dalle anticipazioni). Jimmy e Bianca, invece, saranno alle prese con i primi problemi sentimentali. Il figlio di Niko vorrà ricongiungersi con l’amata Cristina e farà di tutto per stare con lei, ma finirà per perdersi in un quartiere sconosciuto e si scontrerà con un serio pericolo!

La figlia di Franco e Angela, su consiglio dei genitori, cercherà di catturare l’interesse di Antonello. Niko resterà turbato all’idea che la sua Susanna possa tornare a lavorare gomito a gomito con Nicotera. L’avvocato Poggi non potrà fare a meno di rivangare la cotta che la sua fidanzata si era presa per il marito di Viola. Una cotta che è costata il loro matrimonio.

La fuga di Chiara non va in porto, Michele contro Riccardo: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Michele continuerà a non vedere di buon occhio Riccardo e quest’ultimo percepirà la sua freddezza. Rossella, però, cercherà di coprire la situazione. Chiara, invece, sempre determinata a fuggire all’estero per evitare l’arresto, coinvolgerà Nunzio nel suo piano, ma le cose non andranno come previsto e sarà costretta a rinunciare.

Speranza e Samuel si ritroveranno, per l'ennesima volta, a discutere e Mariella cercherà di fare da paciere tra i due. La moglie di Guido organizzerà un pranzo tra Samuel e Espedito, sperando che i due si conoscano meglio, ma l’incontro non sembrerà andare come sperato. Raffaele, nel frattempo, porterà avanti i suoi piani per uscire dalla morsa dei malavitosi. Per mettere mano al portatile di Eugenio, il portiere di palazzo Palladini lo inviterà a pranzo con Viola. Niko e Susanna, dopo un po' di maretta, ritroveranno l’armonia anche perché lui si renderà conto che tra la sua amata e Nicoteranon c'è più quel feeling che li aveva portati a cedere alla passione.