Ci sono interessanti novità in merito alla storyline della gravidanza di Lara. Quella che era iniziata come una trama lineare e poco originale potrebbe assumere presto i toni di un thriller. Ma cosa accadrà di preciso nelle prossime puntate di Un posto al sole?

Lara troverà le sue lenzuola intrise di sangue, tuttavia terrà la notizia nascosta a Roberto e correrà di nascosto in ospedale. A questo punto lo spettatore non verrà informato sulle condizioni della donna, mentre lei si appresterà a portare avanti un piano molto elaborato.

Lara trova una macchia di sangue sulle lenzuola

Lara (Chiara Conti) troverà le sue lenzuola intrise di sangue. La donna ha avuto una grossa perdita, tuttavia deciderà di tenere la cosa nascosta a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Quando l'uomo entrerà in stanza, per sincerarsi delle sue condizioni, nasconderà la macchia e lo liquiderà, attribuendo il suo pallore alla stanchezza.

Subito dopo, Lara si disferà delle "prove" e correrà in ospedale per scoprire cosa è successo al suo bambino. Allo spettatore però non verrà svelato cosa le hanno detto i medici. L'unica cosa che verrà mostrata è la donna che, visibilmente angosciata, uscirà dalla clinica.

Ferri viene tenuto all'oscuro

In seguito Lara preparerà in fretta e furia il borsone ed eviterà di dare spiegazioni a Roberto in merito a questa volontà improvvisa di partire, in più non proferirà parola in merito alla sua visita in ospedale.

Cosa ha scoperto quindi la donna? E perché adesso vuole lasciare la casa di Ferri? Purtroppo non ci sono risposte, ma c'è la certezza che Lara seguirà Roberto e Marina per alcune puntate a Procida, dopodiché dovrebbe lasciare la soap per un lungo periodo, causa impegni dell'attrice.

Un posto al sole: Il piano di Lara

Il quadro che viene fuori dalle anticipazioni di questi giorni è abbastanza complesso.

Lara potrebbe aver perso il bambino, tuttavia allo spettatore verrà lasciato questo dubbio. In seguito la donna partirà, alimentando il mistero su quello che le è stato riferito. Va però aggiunto che la decisione di andare via non sarà frutto della confusione del momento, ma deriverà da una scelta ponderata della donna, che ha elaborato un piano ben preciso.

Già, ma quale?

Possibile che Lara abbia perso il bambino e finga di portare avanti la gravidanza? In quel caso la partenza le darebbe del tempo, ma per quanto potrebbe portare avanti questa farsa? In rete girano già teorie che vorrebbero Lara tornare con un bambino non suo, per portare avanti il suo inganno. Attenzione però, perché qualcuno (Marina?) inizierà a sospettare qualcosa e Martinelli deciderà di "eliminare" il problema.