Tensione alta nelle puntate di Un posto al sole, dopo che Lara ha perso il bambino e sta nascondendo a Roberto la verità. Che cosa si inventerà ora per restare a casa di Ferri? Le anticipazioni del nuovo episodio di Upas di mercoledì 29 giugno 2022 in onda su Rai 3 alle 20:45 e in replica su RaiPlay fanno luce anche su questo.

Ma non sono solo le bugie di Lara a tenere viva l'attenzione dei telespettatori. Susanna deve fare il tirocinio e potrebbe avere ancora a che fare con Nicotera, cosa che infastidisce molto Niko.

E poi c'è Clara, che deve prendere una decisione molto difficile che riguarda suo padre.

La scelta di intraprendere un percorso religioso non sembra convincere nessuno. Di seguito, la trama della nuova puntata di domani.

Un Posto al sole episodio 5978 di mercoledì 29 giugno 2022

Lara ha visto una macchia di sangue sulle lenzuola e ha cercato di mantenere la calma davanti alle insistenti domande di Roberto, che l'ha vista pallida e dolorante. Dopo essere stata in ospedale, la triste verità: ha perso il bambino.

Tuttavia, Lara ha deciso di non rivelare nulla a Roberto. Rientrata in casa ha fatto un profondo respiro e si è comportata come se nulla fosse, ingannando Ferri e dicendogli quanto si sente protetta.

Peccato che Roberto abbia dichiarato il suo amore a Marina che, tuttavia, non ha fatto un passo verso di lui, limitandosi a guardarlo a lungo negli occhi e andandosene via.

Nella puntata di domani di Un Posto al sole, vedremo Roberto soffrire molto per la sua situazione sentimentale, ignaro di quanto sia successo a Lara.

Nel frattempo, Niko teme che Susanna lo tradisca, visto che deve seguire un tirocinio a contatto con un collega di Nicotera.

Clara deve prendere una decisione, anticipazioni Un Posto al sole

Continuando con le anticipazioni della puntata di domani, vedremo Riccardo turbato dalla distanza emotiva di Michele. Rossella proverà a fare da intermediaria, minimizzando la tensione.

Intanto, i due piccoli di Palazzo Palladini sono alle prese con le prime esperienze d'amore.

Se Jimmy non fa altro che pensare alla sua Cristina, Bianca ha un'idea per farsi notare da Antonello.

Guai invece per Clara, che deve decidere se aprire la lettera che le ha fatto recapitare suo padre Mariano. Ciò che leggerà potrebbe non piacerle affatto.

Roberto scopre che Lara ha perso il bambino?

Occhi puntati su Lara che, spietata, potrebbe far licenziare Silvana. Ebbene sì, perché la furba Martinelli ora deve nascondere di aver perso il bambino e non può permettere a nessuno di rovinare il suo piano.

Proprio per questo motivo, Lara farà di tutto per far credere a Roberto di essere ancora incinta. Stando alle anticipazioni, ci riuscirà e Ferri continuerà a essere ignaro del folle piano che sta preparando la sua sgradita ospite.