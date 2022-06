Ne accadranno di cotte e di crude nelle inedite puntate di Un posto al sole che verranno proposte su Rai 3 nell'ultima settimana di giugno. Niko verrà a sapere che Susanna dovrà lavorare con Eugenio Nicotera e questa faccenda lo turberà un bel po'. Raffaele continuerà a remare sotto la minaccia dei malavitosi e farà di tutto per accedere ad alcuni dati di suo genero. Roberto si dichiarerà a Marina mentre Lara nasconderà ciò che le è accaduto. Clara, invece, sarà alle prese sia con gli esami di maturità che con la lettera del padre, ma a supportarla in tutto ci penserà Alberto.

Mentre Bianca farà di tutto per fare colpo su Antonello, Jimmy vorrà raggiungere Cristina ma finirà per perdersi in un quartiere ignoto e dovrà affrontare una situazione rischiosa.

Anticipazioni Un posto al sole dal 27 giugno al 1° luglio 2022: Lara angosciata per la gravidanza

Roberto continuerà a vivere con Lara, che ormai da tempo aspetta un figlio da lui, ma l'uomo sarà ancora innamorato di Marina. Ferri dichiarerà un'altra volta il suo amore a Giordano, ma lei sarà determinata a prendere le distanze dall'uomo. Nel frattempo proprio Lara vivrà un momento di angoscia dovuto alla sua gravidanza e deciderà di non rivelare al compagno ciò che le è accaduto.

L'esame di maturità di Clara si avvicinerà a grandi passi e Alberto vorrà darle una mano per superare questa prova.

Alberto resterà accanto alla sua amata anche nel momento di crisi dovuto alla lettera ricevuta da parte del padre Tregara. Susanna, invece, metterà al corrente Serena circa una novità sul tirocinio di magistrato. Non si tratterà di una notizia facile per la ragazza, visto che non saprà come reagirà Niko quando apprenderà che potrebbe tornare a lavorare di nuovo con l'uomo che le aveva fatto perdere la testa tempo fa.

Spoiler all'1 luglio Un posto al sole: Niko turbato per Susanna ed Eugenio

Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole rivelano che Virginia arriverà a prendere una decisione molto importante e la rivelerà a Rossella. Quando Niko verrà a sapere di Eugenio Nicotera, rimarrà profondamente turbato. L'avvocato Poggi rammenterà di come la sua ragazza abbia mandato in fumo le loro nozze per la sbandata presa per il magistrato.

Spazio anche all'amore giovanile con Jimmy disposto a qualsiasi cosa pur di raggiungere Cristina e stare con lei. Riuscirà nell'intento? Anche Bianca sarà alle prese con la sua cotta per Antonello e farà di tutto pur di attirare la sua attenzione. E mentre Clara dovrà prendere una decisione importante riguardo la lettera del padre, Riccardo noterà che Michele si comporta in modo gelido nei suoi confronti ma Rossella cercherà di minimizzare la situazione.

Jimmy si perde e affronta una situazione pericolosa

Jimmy metterà in atto il suo piano ma si ritroverà a smarrirsi in un quartiere ignoto, incappando in una situazione potenzialmente pericolosa e che lo metterà a dura prova. Chiara si prepara alla fuga dall'Italia e chiederà a Nunzio di aiutarla.

Peccato che questo piano non andrà come sperato.

Aria di tempesta tra Samuel e Speranza, ma Mariella cercherà di fargli fare pace. Pur di sistemare la situazione con il difficile Espedito, la moglie di Guido lo inviterà a pranzo insieme a Samuel, ma l'incontro partirà in salita.

Eugenio e Viola si recheranno nuovamente a pranzo da Raffaele, il quale avrà una sola intenzione: accedere al computer portatile di suo genero. Niko si renderà conto che tra Susanna e Nicotera non c'è nessuna tensione, perciò tornerà il sereno con la sua fidanzata.