Gli attori di Un posto al sole sono sempre attenti a non svelare anticipazioni sulle riprese delle scene che girano. Nella mattinata di mercoledì 15 giugno, Mariasole Di Maio, che interpreta il ruolo di Speranza, ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram, rivelando che il set della soap partenopea si sarebbe spostato in una location segreta, per le riprese. In base alle fotografie mostrate dall’attrice, alcune scene che verranno trasmesse sul piccolo schermo saranno ambientate in una famosa tenuta napoletana, dove vengono festeggiate le cerimonie.

Un posto al sole, Mariasole Di Maio pubblica scatti dalla nuova location delle riprese

Mariasole Di Maio, che presta il volto a Speranza in Un posto al sole, ha pubblicato alcuni scatti sul suo account social, rivelando dettagli importanti sulle riprese delle prossime puntate della soap partenopea. A tal proposito, l’attrice si è recata sul set molto presto, mostrando un van della Rai che l’aveva accompagnata sul set. L'interprete della nipote di Mariella ha scritto: ''Località segreta''.

Un posto al sole: Guido, Mariella e Speranza girano scene in una tenuta napoletana

In base agli scatti pubblicati dall’attrice di Speranza, la location in cui verranno girate alcune scene di Un posto al sole sarà una tenuta napoletana, usata per fare banchetti e festeggiare eventi.

Pertanto, la 'località segreta' del set è stata facilmente riconoscibile. Come mai alcuni protagonisti della soap partenopea si recheranno alla Tenuta Monte Sant’Angelo? In base agli indizi trapelati sull’account Instagram di Mariasole Di Maio, alle riprese del 15 giugno, prenderanno parte anche Mariella e Guido. Inoltre, sul set è anche presente Lollo, il figlio dei coniugi Del Bue che, oltre a ricoprire il ruolo di primogenito di Altieri, nella vita reale è anche il bambino di Antonella Prisco.

Al momento, pertanto, non è chiaro se il piccolo sia sul set per stare con la mamma o se prenderà parte anche lui alle riprese.

Un posto al sole: alcune scene girate alla Tenuta Monte Sant’Angelo

Che occasione potrebbe essere celebrata nella tenuta napoletana? Qualche protagonista della soap opera dovrà festeggiare? Guido e Mariella sono già sposati.

Saranno Samuel e Speranza a convolare a nozze? Oppure il set si è spostato nella location per festeggiare una ricorrenza del piccolo Lollo? Al momento, non sono trapelati ulteriori indizi riguardo le prossime puntate di Un posto al sole. Generalmente, le riprese degli episodi vengono trasmessi sul piccolo schermo dopo circa due mesi. Pertanto, le scene che verranno registrate nella giornata di mercoledì 15 giugno, andranno in onda in televisione, probabilmente, prima della pausa estiva. Non resta che attendere un po’ di tempo, per scoprire qualcosa in più su quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini.