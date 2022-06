Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, si è potuto notare un sospetto avvicinamento tra Rossella e Nunzio. Quella che è stata inizialmente mostrata come una semplice amicizia sta evolvendo in qualcosa di molto diverso. A testimoniarlo non è stato solo il recente abbraccio tra i due, ma un'intera costruzione narrativa che sembra indicare agli spettatori questo epilogo. Ma è davvero possibile? E cosa ne sarebbe di Riccardo e Chiara? A seguire verrà analizzata questa vicenda per cercare di dare una risposta.

Una storia lunga dieci anni

Molti fan sono convinti, da tempo, che Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) finiranno per mettersi assieme. In effetti tanti piccoli indizi, disseminati dagli sceneggiatori lungo questo arco narrativo, sembrano puntare verso quella direzione. Prima ci sono stati gli sguardi imbarazzati, poi le confidenze sulle loro rispettive crisi di coppia, fino ad arrivare ad un abbraccio consolatorio sotto gli occhi di Chiara. Sembra che gli autori si siano divertiti a sottolineare, in ogni sequenza, la forte alchimia che si è creata tra i due.

C'è inoltre una piccola curiosità che va tenuta conto. Nel 2011 Nunzio, ai tempi interpretato da Vicenzo Messina, si prese una sbandata per Rossella, finita poi in un nulla di fatto.

I due erano solo dei ragazzini, ma forse ora i tempi sarebbero maturi per portare avanti quel discorso.

Un posto al sole: 'l'amicizia' tra Rossella e Nunzio

Chi non condivide questa tesi potrebbe affermare che i due sono semplicemente amici. Questo è sicuramente vero ma la sensazione è che quello che gli sceneggiatori stiano mostrando sia qualcosa di diverso.

Per capire meglio la questione si potrebbe analizzare, ad esempio il rapporto tra Vittorio e Ross. Lì si percepiva l'assenza di una qualsiasi implicazione sentimentale, nonostante ci fosse affetto e una forte empatia. In questo caso ogni sguardo e parola sembrano urlare agli spettatori che tra i due ci sia qualcosa in più.

Il destino di Chiara e Riccardo

Senza fare spoiler (anche perché non ce ne sono ancora, ndr) risulta fortemente probabile che Nunzio rifiuterà la proposta folle di Chiara (Alessandra Masi) e questo potrebbe incrinare il loro rapporto. Quanto a Riccardo (Mauro Racanati) il suo rapporto con Rossella non si è mai fondato su solide basi e il fatto che sua moglie sia andata nuovamente a letto con suo fratello, non può rinsaldare una relazione, in cui le differenze caratteriali risultano fin troppo evidenti. Il recente pianto di Giorgia Gianetiempo sul set potrebbe essere collegato più a un'eventuale fine della sua storia d'amore che non a improbabili morti di qualche personaggio.

Insomma, Rossella e Nunzio si fidanzeranno? Al momento nessuno può affermarlo con certezza, ma la sceneggiatura sembra strizzare molto l'occhio a questa eventualità.