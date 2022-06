La soap in onda su Rai 3 Un posto al sole continua a registrare ascolti molto alti, merito delle trame avvincenti che animano le puntate. Negli episodi ora in onda, è alta la tensione per Raffaele, indeciso se cedere o meno al ricatto di Lello. Questa storyline andrà avanti ancora per molto tempo, e prenderà una svolta dopo che Clara riceverà la lettera di suo padre Mariano, che la spiazzerà non poco.

Ma c'è anche un'altra situazione che avrà dei risvolti inaspettati, ovvero quella che riguarda Lara, ora in pianta stabile a casa di Roberto. Dopo un'iniziale convivenza a dir poco disastrosa, Ferri sembra essersi ammorbidito.

Nella puntata di ieri, complice il pranzo divertentissimo e pieno di sorprese organizzato per Jimmy e Cristina, Lara ha lanciato una frecciatina a Roberto, dicendogli che la presenza di un bambino potrebbe fargli solo del bene.

E così, ecco che Lara e Ferri si sono ritrovati vicini, riscoprendo la complicità di un tempo. Ma le cose sono destinate a cambiare, una volta che Marina tornerà all'attacco.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina spiazzata da Roberto

Nei nuovi episodi che andranno in onda su Rai 3, tornerà la bella Giordano e resterà destabilizzata vedendo Roberto e Lara così vicini. La delusione sarà tanta, ma Marina non mollerà la presa e sarà decisa a riconquistare le attenzioni dell'uomo che ama.

Nello stesso tempo, Lara sarà turbata dal fatto che Roberto e Marina siano tornati a lavorare insieme, preoccupata da un loro ritorno di fiamma, proprio ora che sta per ottenere ciò che vuole. Tornerà dunque a sussistere un triangolo amoroso non privo di sorprese, come ha anticipato la stessa Nina Soldano in una recente intervista.

Trame Un posto al sole: Lara verso l'addio?

Come finirà questa vicenda? A movimentare le acque, un'indiscrezione che vede l'interprete di Lara allontanarsi dal set per qualche tempo. Chiara Conti, infatti, sarà impegnata nelle riprese de Il commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale, l'amata serie Tv che tornerà sulla Rai prossimamente.

Gli autori, se l'attrice dovesse assentarsi, dovranno trovare un escamotage per spiegare l'assenza di Lara e sarà interessante vedere come evolveranno le trame.

Attenzione anche alla situazione delicata che sta attraversando Raffaele. Nelle nuove puntate di Un posto al sole Tregara si pente e inizia un percorso di fede, decisione che comunicherà a Clara tramite una lettera. La giovane Curcio dovrà scegliere se perdonare il padre, credendo alle sue parole, oppure tradirlo correndo in aiuto del povero Raf, che sta rischiando la vita per proteggere la sua famiglia, vessata dalle pressioni di Lello Valsano e dai suoi uomini.