Continua la programmazione di Un posto al sole su Rai 3 anche nella settimana dal 27 giugno all'1 luglio 2022.

Da una parte continueranno le vicissitudini sentimentali del triangolo formato da Lara, Roberto e Marina. Dall'altra, ci saranno degli sviluppi nella storyline incentrata su Raffaele, il quale deciderà di escogitare un piano per ingannare Nicotera.

Anticipazioni Un posto al sole 27 giugno - 1 luglio: Ferri dichiara il suo amore a Marina

Nelle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non vorrà più aspettare e dichiarerà il suo amore a Marina (Nina Soldano), accrescendo ancora di più i tormenti di Lara (Chiara Conti).

Nel frattempo, Alberto (Maurizio Aiello) si offrirà di fare tutto il possibile per aiutare Clara (Imma Pirone) ad affrontare l’esame orale della maturità. Intanto, Susanna (Agnese Lorenzini) comunicherà a Serena (Miriam Candurro) un importante cambiamento che riguarderà il tirocinio come magistrato. La novità, però, rischierà di fare sorgere nuovi contrasti con Niko (Luca Turco). La giovane Picardi non saprà come dirgli che potrebbe ritrovarsi a lavorare con Eugenio Nicotera (Paolo Romano), il giudice per il quale prese una sbandata prima delle nozze con Poggi. Marina, nel frattempo, tenterà di allontanarsi da Ferri, mentre Lara celerà delle rivelazioni preoccupanti sul bambino che aspetta. Intanto, Virginia (Desirée Noferini) prenderà un’importante decisione.

Trame Un posto al sole dal 27 giugno all'1 luglio: Clara combattuta a causa del padre

Negli appuntamenti di Un posto al sole in onda dal 27 giugno al 1° luglio 2022 l'ansia di Niko aumenterà, specialmente adesso che Susanna potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con Eugenio. Nel frattempo, Jimmy (Gennaro De Simone) non farà altro che pensare a Cristina (Camilla Cossu), architettando un modo per andare da lei.

Per quanto riguarda Clara, ci saranno momenti di tensione. Infatti, sarà combattuta, non sapendo se leggere o meno la lettere del padre. Le anticipazioni in rete rivelano inoltre che Riccardo (Mauro Racanati) avrà la sensazione che Michele (Alberto Rossi) voglia mantenere le distanze, ma Rossella (Giorgia Gianetiempo) proverà a convincerlo che non sia vero.

Spoiler Un posto al sole 27 giugno - 1 luglio: Raffaele vuole accedere al computer di Nicotera

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Chiara (Alessandra Masi) sarà sempre più decisa sulla sua fuga all'estero. Tuttavia, per riuscirci, dovrà ricorrere all'aiuto di Nunzio (Vladimir Randazzo). Intanto Jimmy, per riuscire a trovare Cristina, finirà per smarrirsi in un quartiere che non conosce. Nel frattempo Clara inizierà a riconoscere in Alberto un valido aiuto, mentre Mariella (Antonella Prisco) organizzerà un pranzo per aiutare Speranza (Mariasole Di Maio) e Samuel (Samuele Cavallo) a riappacificarsi. Intanto, Raffaele escogiterà un piano per avere accesso al computer di Eugenio Nicotera. Per fare questo, lo storico portiere di Palazzo Palladini inviterà a pranzo il magistrato e Viola (Ilenia Lazzarin).