Le puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 13 a venerdì 17 giugno saranno ricche di colpi di scena. A tal proposito, Katia deciderà di parlare con Chiara, consigliandole di lasciare Nunzio, in modo che Cammarota non la aspetti quando sarà in carcere. Nel frattempo, Sasà deciderà di lasciare Bruno e di riprendere in mano la sua vita. Inoltre, durante la settimana, verranno trattate le vicende di Virginia, che si lascerà andare alla passione con Stefano, mentre Ornella e Renato si accorgeranno che Raffaele è strano.

Un posto al sole, anticipazioni al 17 giugno: Katia chiede a Chiara di lasciare Nunzio

Chiara Petrone non sta passando un periodo sereno. Dopo la confessione alle autorità competenti, riguardo la notte dell'incidente in cui è morto suo padre, l'imprenditrice dovrà scontare la sua pena in carcere. Katia, tentando di proteggere suo figlio, prenderà una posizione con sua nuora e le due donne avranno un confronto. L'ex compagna di Franco, infatti, deciderà di parlare con la fidanzata di Nunzio, cercando di farle capire quanto non sia giusto che Cammarota rinunci alla sua vita, aspettandola, mentre è in prigione. Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda in televisione dal 13 al 17 giugno, Chiara lascerà Nunzio.

Al momento, non è chiaro se il figlio di Boschi accetterà la decisione della sua compagna o se tenterà in qualche modo di farle cambiare idea.

Un posto al sole, episodi al 17 giugno: Sasà lascia Bruno

Anche la storia d'amore fra Sasà e Bruno terminerà. Le anticipazioni trapelate in rete, riguardo gli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino al 17 giugno, rivelano che Cerruti deciderà di chiudere con il dottor Sarti, dopo avere scoperto la tresca fra il medico e l'infermiere dell'ospedale napoletano.

Il primo ad accorgersi del tradimento ai danni di Salvatore era stato Guido Del Bue, che aveva sorpreso in atteggiamenti intimi i due colleghi. In seguito, il vigile e sua moglie avevano deciso di seguire Bruno a Siena, per coglierlo in flagrante. Nelle prossime puntate, Sasà deciderà di terminare la sua relazione con il compagno e di riprendersi in mano la sua vita.

Un posto al sole, puntate al 17 giugno: Virginia e Stefano travolti dalla passione, Raffaele è strano

Nel frattempo, Virginia si lascerà andare alla passione con Stefano. Attualmente, non è chiaro se Rossella e Riccardo verranno a sapere del ritorno di fiamma fra i due cognati e se ci saranno reazioni e commenti da parte dei due dottori in merito all'accaduto. Inoltre, durante i prossimi episodi, verranno trattate le vicende di Raffaele che, in seguito alle intimidazioni dei camorristi, inizierà ad essere strano. Renato e Ornella si accorgeranno che il portiere avrà qualcosa che lo turba. Al momento, non è chiaro se il cognato e la moglie di Giordano scopriranno il segreto che sta tenendo nascosto il papà di Diego. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.