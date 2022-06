Negli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 4 a venerdì 8 luglio, verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Chiara e Nunzio. In particolar modo, Franco scoprirà i piani di suo figlio e apprenderà che il giovane ha bisogno di documenti falsi, per crearsi una nuova identità. Nel frattempo, verrà trattata la vicenda di Mariella, che dovrà creare occasioni di incontro tra Samuel e il papà di Speranza. Invece, Viola scoprirà Raffaele mentre fruga nel pc di Eugenio .

Un posto al sole, anticipazioni all'8 luglio: Franco scopre che Nunzio vuole documenti falsi

Chiara è prossima all'arresto. La giovane Petrone, infatti, ha confessato di essere stata lei alla guida dell'automobile coinvolta nell'incidente in cui aveva perso la vita suo padre e dovrà scontare la sua pena in carcere. La compagna di Nunzio, però, ha iniziato ad architettare una fuga all'estero con il figlio di Katia, sognando di rifarsi una vita, senza finire dietro le sbarre. Per riuscire nel loro intento, i due innamorati hanno bisogno di una nuova identità e, per farlo, Nunzio chiederà aiuto a suo padre. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole rivelano che Franco verrà a sapere da Cammarota i suoi piani e scoprirà che Nunzio ha bisogno di aiuto per procurarsi documenti falsi.

Un posto al sole, puntate all'8 luglio: Mariella vuole aiutare Samuel e Speranza

In barba ai consigli e alle raccomandazioni di suo marito, che le ha chiesto di non intromettersi nella relazione fra Samuel e Speranza, Mariella farà di testa sua. La moglie di Del Bue, infatti, vuole aiutare sua nipote e il suo fidanzato a fare calmare le acque con il papà di sua nipote.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la mamma del piccolo Lollo tenterà di supportare la giovane coppia, provando a creare occasioni di incontro fra Samuel ed Espedito. Al momento, però, non è chiaro se l'intervento di Altieri sarà risolutivo o sarà un buco nell'acqua.

Un posto al sole, episodi all'8 luglio: Raffaele fruga nel pc di Eugenio e Viola lo vede

Nel frattempo, proseguiranno le vicende di Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini, nelle recenti puntate andate in onda su Rai 3, è stato ricattato dai camorristi, che gli hanno chiesto di inserire una chiavetta usb nel pc di Eugenio, in modo da scoprire dettagli utili, su chi ha fornito agli inquirenti le informazioni che hanno permesso la cattura del boss Argento. Giordano, quindi, tenterà, ancora una volta, di mettere le mani sul computer portatile di Nicotera e, finalmente, riuscirà nel suo intento. Purtroppo, però, Viola scoprirà il marito di Ornella con le mani nel sacco e il papà di Diego sarà costretto a rivelare alla dottoressa Bruni di essere stato ricattato dai delinquenti. Al momento, le anticipazioni non rivelano cosa intenderà fare la figlia di Ornella e se la professoressa Bruni confiderà al magistrato cosa ha scoperto su Raffaele.