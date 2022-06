Dal 13 al 19 giugno andranno in onda nuove ed entusiasmanti puntate della soap spagnola Una vita. Gli argomenti trattati saranno molti. Tra le protagoniste ci sarà Genoveva, che vorrà estorcere informazioni a David. Ma si parlerà anche dell'interesse di Guillermo verso Azucena. L'uomo, per conquistarla, chiederà anche aiuto a Casilda. Di seguito le anticipazioni dettagliate di tutta la settimana.

Una vita, puntate 13-14-15 giugno 2022

Nella puntata del 13 giugno, Felipe dirà che Fatima, che poi lascerà la città, lo ha derubato prima di dire addio a tutti.

Ma si parlerà anche di Casilda, che scoprirà un fattaccio: alcuni oggetti che aveva in soffitta non sono più al loro posto. Cosa deciderà di fare la donna? Prima di scoprilo, verrà dato spazio anche ad Ignacio, che troverà a Felipe una nuova figura che faccia da infermiere. Viste le intemperanze dell'uomo, il suo ruolo potrebbe non durare molto. Marcelo, poi, sembrerà disposto ad essere più dolce con i domestici, e deciderà anche di presentarsi e far colazione con loro.

Nella puntata del 14 giugno, invece, in casa Quesada si darà spazio ad una discussione tra Genoveva e David: la donna farà moltissime domande all'uomo. Poi Genoveva resterà con Aurelio, e gli confesserà che secondo lei qualcosa non sta andando per il verso giusto nei loro affari, quindi chiederà di tornare ad essere parte attiva nella gestione dell'attività.

Poi Fabiana porterà da Lolita una donna che dirà di chiamarsi Marina, mamma di Maria Jose.

Nella puntata del 15 giugno, invece, Aurelio penserà di aver calmato la moglie, così darà l'ok a David per svolgere il ruolo di agente in Borsa. Ma Genoveva non si arrenderà, quindi, per estorcere informazioni, proverà a sedurlo. Nel frattempo si avvieranno i preparati per l'inaugurazione della piazza, ma Ramon dirà di non essere interessato all'argomento.

Marina, al contrario, si farà avanti e aiuterà Lolita, che riceverà anche una missiva che ha come mittente il partito conservatore.

Una vita, puntate 16-17-18 giugno 2022

Nella puntata del 16 giugno, verrà dato spazio a Felipe e alle sue lamentele con Prudencio. Poi si parlerà anche di Liberto, che finalmente capirà di non avere le somme necessarie per ristrutturare, quindi si affiderà ad un prestito.

Casilda verrà rassicurata da Guillermo, che confesserà alla donna che in realtà è interessato a Azucena. Fortunatamente, troverà l'aiuto della domestica.

Nella puntata del 17 giugno, David non cascherà nel tranello di Genoveva, che per rubargli alcune informazioni, cercherà di sedurlo. Lei dirà però che la sua era solo una scelta di metterlo alla prova, per vedere se è fedele a lei e al marito. Ma l'uomo non sembrerà credere a queste scuse. Poi Ramon e Lolita avranno pareri discordanti sull'inaugurazione, e per questo avranno un acceso confronto. Azucena riceverà le avance di Guillermo, che farà finta di essere interessato alle poesie. Rosina scopre da Liberto che l'uomo si è fatto prestare del denaro.

Sarà invece una puntata del 18 giugno molto ricca di suspance. Fabiana riceve la proposta di un agente immobiliare, interessato alla pensione. Ma lei rifiuta. Aurelio fa delle avances a Valeria, ma David spegne sul nascere la conversazione. Poi dai Palacios ci sarà una pesante discussione: Lolita e Ramon litigheranno ancora per i preparativi. Casilda dice ad Azucena di aver aiutato Guillermo, rivelandogli alcune info su di lei. Genoveva prenderà in modo furtivo le chiavi ad Aurelio.

La settimana si chiederà con la puntata del 19 giugno. Liberto confessa di non avere il denaro per la ristrutturazione, così dovrà fare affidamento ai risparmi familiari. Chiederà pertanto un sacrifico a tutti. Azucena riceve un nuovo appuntamento da Guillermo, ma non lo prenderà in considerazione. La donna dirà di essere già impegnata.