Anticipazioni settimanali della telenovela Una vita da domenica 12 a sabato 18 giugno 2022 da non perdere. Nei prossimi episodi in onda su Canale 5 vedremo Valeria in difficoltà, tra le avance di Aurelio e la scoperta del triste passato di David, che non la lascerà di certo indifferente.

Intanto, Felipe continuerà a far preoccupare i suoi cari, che caccerà puntualmente dal suo appartamento, deciso a restare solo con la sua disperazione e pensando solo alle sue disgrazie. L'arrivo di Dori cambierà le cose?

Una vita puntate settimana 13-17 giugno: David salva Valeria

Nelle nuove puntate di Una vita in onda questa settimana, Aurelio spaventerà Valeria con le sue avance, convinto di avere in mano la situazione. Proprio quando la situazione sembrerà essere sfuggita di mano, ecco che David interverrà in tempo per salvare la sua finta moglie.

Genoveva non smetterà di sedurre David che, con suo disappunto, rifiuterà. Salmeron verrà così ferita nell'orgoglio e ciò la spingerà a tramare vendetta contro di lui e Valeria. Dopo essersi intrufolata nello studio di Aurelio, troverà le lettere che Rodrigo ha scritto alla moglie e che sono state nascoste dal suo consorte.

Felipe scoprirà che nel suo appartamento sono spariti degli oggetti preziosi e, proprio in concomitanza con questa scoperta, Fatima sparirà.

L'avvocato e Casilda sospetteranno che sia lei la responsabile dei furti.

Una vita, spoiler: Felipe conosce Dori

Lo stato d'animo dell'avvocato è preoccupante e non fa che star male i suoi cari, pronti a tutto per aiutarlo. Felipe caccerà tutti da casa, asserendo di voler stare da solo.

Lolita troverà però la soluzione in Dori, specializzata nella cura di patologie psichiatriche e così la presenterà ad Alvarez Hermoso che, come prevedibile, tratterà in malo modo.

Intanto, Liberto farà arrabbiare Rosina dicendole di essersi fatto prestare del denaro dalla sua famiglia per potersi permettere lo stile di vita che stanno conducendo.

Anticipazioni settimanali Una vita: David ha un triste passato

Negli episodi di Una vita che andranno in onda questa settimana, Fabiana riceverà una proposta di acquisto per la pensione, che verrà immediatamente rifiutata.

Servante, però, non sembrerà essere della stessa idea.

Aurelio continuerà a tramare contro David, nascondendo a Valeria le lettere di Rodrigo. Ora però, Genoveva è venuta a scoprire questo segreto e potrebbe utilizzarlo a suo favore.

E sarà proprio Genoveva a infastidire David con le sue insistenti avance, che verranno puntualmente respinte. Per evitare di passare per una donna di facili costumi, Salmeron gli dirà di averlo solo messo alla prova per testare la sua fedeltà alla moglie Valeria.

Infine, Valeria avrà modo di parlare a lungo con David dopo che l'avrà salvata dalle grinfie di Aurelio e, in questa occasione, verrà a conoscenza del suo triste passato, rimanendone profondamente turbata.