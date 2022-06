L'appuntamento con la soap Una Vita è confermato per tutto il mese di luglio in tv e, le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis su quelle che saranno le indagini che Fidel porterà avanti per cercare di arrivare a scoprire la verità su quel terribile attentato che, cinque anni prima, ha cambiato per sempre le vite degli abitanti di Acacias 38.

Spazio anche agli intrighi di Genoveva che, in queste nuove puntate di luglio, verrà messa alle strette da suo marito Aurelio.

Fidel scopre il vero responsabile dell'attentato: anticipazioni Una Vita luglio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Una vita del mese di luglio 2022 rivelano che Fidel porterà avanti le sue indagini per cercare di scoprire il vero responsabile dell'attentato che si è verificato ad Acacias 38 diversi anni prima.

L'uomo dopo aver perso sua moglie e suo figlio in quella terribile esplosione, non si è mai dato per vinto ed ha scelto di andare nel quartiere per far sì che emergesse la verità dei fatti.

Ebbene, gli spoiler della soap opera iberica di Canale 5 rivelano che finalmente si arriverà ad un punto di svolta e Fidel deciderà di mettere al corrente della sua scoperta anche Ramon e Lolita che, proprio come lui, hanno perso i loro affetti più cari in quella esplosione.

Fidel informa Ramon della sua scoperta

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita del mese di luglio rivelano che Fidel informerà Ramon che è Leonardo il vero responsabile di quell'attentato che ha messo per sempre la parola fine alla vita di sua moglie Carmen e a quella del figlio Antonito.

Un duro colpo per Ramon che, dopo questa clamorosa scoperta, sarà mosso ancora di più dall'odio nei confronti del responsabile di quella sciagura che ha stravolto per sempre la sua esistenza.

Ecco allora che il desiderio di vendetta finirà per impadronirsi sempre più di Ramon: quali saranno le prossime mosse e cosa deciderà di fare per vendicarsi?

Aurelio smaschera Genoveva: anticipazioni Una Vita luglio 2022

E poi ancora, le trame delle prossime settimane di programmazione della soap opera Una Vita in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Aurelio e Genoveva.

La dark lady di Acacias, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa di un bebè, ha scelto di abortire e si è messa alla ricerca di un medico che potesse esaudire la sua richiesta nel minor tempo possibile. Una scelta fatta senza mettere al corrente suo marito Aurelio, il quale però scoprirà tutto.

Marcelo, infatti, informerà Aurelio di quello che è il piano di Genoveva: l'astuto Quesada non la prenderà affatto bene e ordinerà al suo fidato uomo di fermarla al più presto.